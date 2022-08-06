Çin, Taiwan'la İlgili G7 Açıklaması Nedeniyle Japonya Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne Çağırdı

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li'ye, Perşembe günü, G7 dışişleri bakanlarının ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin Taiwan ile ilgili olumsuz açıklaması hakkında ciddi bir açıklama sunması için Japonya'nın Çin Büyükelçisi Tarumi Hideo'yu acilen çağırması talimatı verildi. Deng, Japonya'nın, siyah ile beyazı karıştıran ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine ve Çin'in egemenliğini ihlal etmesine ABD'nin göz yummasını haklı göstermeye çalışan, açıklamayı yapan G7 ve AB'nin diğer üyelerine katıldığını kaydetti. Deng Japonya'nın bu açıklamaya katılarak Çin'e yönelik asılsız suçlamalar ve karalamalar yönelttiğini, Çin'in içişlerine ağır şekilde müdahale ettiğini, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve uluslararası topluma ciddi şekilde yanlış bir sinyal gönderdiğini belirtti.

Deng, "Çin buna şiddetle karşı çıkıyor ve güçlü şekilde kınıyor" dedi. Çin'in Taiwan sorunundaki tutumunu yineleyen Deng, Taiwan sorununun Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini ve iki ülke arasındaki temel güveni ilgilendirdiğini söyledi. Japonya'nın geçmişte uzun bir dönem boyunca Taiwan'ı sömürgeleştirdiğini ve bu nedenle tarihi anlamda ciddi bir suçluluk taşıdığını kaydeden Deng, Japonya'nın söz ve eylemlerinde daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Deng, "Çin, Japon tarafını, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ilkelerine ve Taiwan sorununa ilişkin siyasi taahhütlerine uymaya, Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya, Taiwan ile ilgili meseleleri ihtiyatlı ve düzgün bir şekilde ele almaya ve yanlış yolda daha da ilerlemekten kaçınmaya şiddetle çağırıyor" dedi.