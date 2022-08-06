Çin, ABD'yi Tahrik Edilmeden Provokatör ve Kriz Yaratıcısı Olarak Hareket Etmekle Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, ABD'yi Tahrik Edilmeden Provokatör ve Kriz Yaratıcısı Olarak Hareket Etmekle Suçladı

06.08.2022 10:33
Çin, ABD'yi Tahrik Edilmeden Provokatör ve Kriz Yaratıcısı Olarak Hareket Etmekle Suçladı

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Cuma günü, Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açan bağlam ve olayların son derece net olduğunu, ABD'nin tahrik edilmeden provokatör ve kriz yaratıcısı olarak hareket ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying Cuma günü, Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açan bağlam ve olayların son derece net olduğunu, ABD'nin tahrik edilmeden provokatör ve kriz yaratıcısı olarak hareket ettiğini söyledi. Sözcü Hua söz konusu açıklamayı günlük basın toplantısı sırasında yaptı. Hua, "Mevcut duruma tamamen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD'li diğer politikacılar neden olmuştur" diye konuştu. Hua, Taiwan sorununun demokrasiyle alakalı olmadığını, tersine Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki temel bir ilke sorunu olduğunu söyledi. "Eğer bir Amerikan eyaleti, ABD'den kopmak ister ve bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederse ve yabancı bir ülke bu eyalete silah ve siyasi destek sağlarsa ABD hükümeti ve halkı buna izin verir mi?" diye soran Hua, ABD tarafını kendini başkalarının yerine koymaya çağırdı. Pelosi'nin Taiwan'a ziyaretinin, tek Çin ilkesinin ciddi şekilde ihlali anlamına geldiğini, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ağır şekilde ayaklar altına aldığını ve aynı zamanda Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verdiğini söyleyen Hua, Çin'in diplomatik olarak mümkün olan her şeyi yaptığını vurguladı. Çin'in ancak ABD'nin bu korkunç tahriki yapmasından sonra meşru kendini savunma amacıyla harekete geçtiğine işaret eden sözcü, Çin'in karşı önlemlerinin, provokatörlere bir uyarı ve ülkenin egemenlik ve güvenliğinin sağlamlaştırılmasına yönelik bir adım olarak gerekli olduğunu belirtti. Sözcü Hua, "Şimdi ABD ve yardımcıları, Çin'i 'aşırı tepki vermekle' suçlamak için seslerini yükseltiyor. Ama bölgesel barış ve istikrar gerçekten umurlarındaysa neden daha önce harekete geçip Pelosi'yi vazgeçirmediler?" diye sordu. Çin'in karşı önlemlerinin haklı, gerekli ve orantılı olduğunu ve hiçbir şekilde aşırıya kaçmadığını vurgulayan sözcü, provokatör ve krize neden olan taraf olarak ABD'nin, bunun sorumluluğunu üstlenmesinin gerekli ve şart olduğu söyledi.

YORUMLAR
500
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Yönelik Karşı Tedbirlerini Açıkladı Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Yönelik Karşı Tedbirlerini Açıkladı Çin Sözcüsü: ABD Tarafı Taiwan Meselesinde Doğruyu Yanlışla Karıştırıyor Çin Sözcüsü: ABD Tarafı Taiwan Meselesinde Doğruyu Yanlışla Karıştırıyor
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Tahrik Edilmeden Provokatör ve Kriz Yaratıcısı Olarak Hareket Etmekle Suçladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 10:35:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, ABD'yi Tahrik Edilmeden Provokatör ve Kriz Yaratıcısı Olarak Hareket Etmekle Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement