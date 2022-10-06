Çin'de, Tatil Haftasının Sonuna Yaklaşılırken Demiryolu Seferlerinin Artması Bekleniyor

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.'ye göre, Çin'de hafta boyunca devam eden Ulusal Gün tatilinin altıncı günü olan Perşembe günü, daha fazla yolcu dönüş yolculuğuna çıkacağı için demiryoluyla 6,55 milyon yolculuğun gerçekleşmesi bekleniyor. Şirkete göre, Perşembe günkü seyahat yoğunluğuna yanıt verebilmek için toplam 8.144 tren ayarlandı. Demiryolu işletmesi Çarşamba günü Çin demiryollarıyla yaklaşık 6,12 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerel demiryolu yetkilileri, yolcuların sorunsuz seyahat etmesini sağlamak için hizmetleri ve güvenlik yönetimini iyileştirdi. Çin demiryollarında, 28 Eylül-8 Ekim 2022 tarihleri arasında süren 11 günlük Ulusal Gün tatili seyahat yoğunluğu sırasında 68,5 milyon yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.