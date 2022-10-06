Çin'de, Tatil Haftasının Sonuna Yaklaşılırken Demiryolu Seferlerinin Artması Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de, Tatil Haftasının Sonuna Yaklaşılırken Demiryolu Seferlerinin Artması Bekleniyor

06.10.2022 14:02
Çin'de, Tatil Haftasının Sonuna Yaklaşılırken Demiryolu Seferlerinin Artması Bekleniyor

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.'ye göre, Çin'de hafta boyunca devam eden Ulusal Gün tatilinin altıncı günü olan Perşembe günü, daha fazla yolcu dönüş yolculuğuna çıkacağı için demiryoluyla 6,55 milyon yolculuğun gerçekleşmesi bekleniyor. Şirkete göre, Perşembe günkü seyahat yoğunluğuna yanıt verebilmek için toplam 8.144 tren ayarlandı. Demiryolu işletmesi Çarşamba günü Çin demiryollarıyla yaklaşık 6,12 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerel demiryolu yetkilileri, yolcuların sorunsuz seyahat etmesini sağlamak için hizmetleri ve güvenlik yönetimini iyileştirdi. Çin demiryollarında, 28 Eylül-8 Ekim 2022 tarihleri arasında süren 11 günlük Ulusal Gün tatili seyahat yoğunluğu sırasında 68,5 milyon yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Çin'de, <a class='keyword-sd' href='/tatil/' title='Tatil'>Tatil</a> Haftasının Sonuna Yaklaşılırken Demiryolu Seferlerinin Artması Bekleniyor

YORUMLAR
500
Veysel Eroğlu, 'Rusya-Ukrayna krizi, Çin ile Amerika'nın mücadelesi yeni bir düzen kurulacağını gösteriyor' Veysel Eroğlu, 'Rusya-Ukrayna krizi, Çin ile Amerika'nın mücadelesi yeni bir düzen kurulacağını gösteriyor' Seul'de Sergilenen Dev Plastik Ördek Ziyaretçilerin İlgi Odağı Seul'de Sergilenen Dev Plastik Ördek Ziyaretçilerin İlgi Odağı Çin'de Antik Nehir Köyü Modern Sporların Merkezi Haline Geldi Çin'de Antik Nehir Köyü Modern Sporların Merkezi Haline Geldi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de, Tatil Haftasının Sonuna Yaklaşılırken Demiryolu Seferlerinin Artması Bekleniyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor! İşte ilk 11'ler
20:32 Prag'da tarihi görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile buluştu
20:17 Trabzonspor'un yıldızı Monaco maçında yaptığı ile şaşkınlık yarattı
20:17 Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti
20:00 Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'dan, Türkiye hakkında bir skandal sözler: Sabah tehdit edip akşam ağlıyorlar çünkü ordu gönderdik
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:14 İmam Fatih Ardıç, paylaştığı "Caiz mi Hocam" şarkısı sebebiyle Kırşehir'e hizmetli olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 21:27:57. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de, Tatil Haftasının Sonuna Yaklaşılırken Demiryolu Seferlerinin Artması Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement