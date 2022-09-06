Çin'de 1961'den Bu Yana En Sıcak Yaz Yaşandı - Son Dakika
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Çin'de 1961'den Bu Yana En Sıcak Yaz Yaşandı

06.09.2022 13:20
Çin'de 1961'den Bu Yana En Sıcak Yaz Yaşandı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'de, meteorolojik kayıtların eksiksiz tutulmaya başladığı 1961'den bu yana en sıcak yaz yaşandı.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'de, meteorolojik kayıtların eksiksiz tutulmaya başladığı 1961'den bu yana en sıcak yaz yaşandı. Çin Ulusal İklim Merkezi'ne göre, 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında ülkenin ortalama sıcaklığı, normal yılların aynı dönemine göre 1,1 santigrat derece daha artarak 1961'den bu yana görülen en yüksek sıcaklık olan 22,3 santigrat dereceye çıktı. Merkez, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaleti ve güneybatıdaki Chongqing Belediyesi de dahil olmak üzere toplam 17 eyalet düzeyindeki bölgede rekor derecede sıcak geçen bir yaz kaydedildiğini belirtti. Çin'de en yüksek sıcaklığın 35 santigrat dereceye ya da üstüne çıktığı gün sayısının ortalaması, 1961'den bu yana normal yılların aynı dönemine göre 6,3 gün artarak rekor seviye olan 14,3 güne ulaştı. Ülkede 366 ulusal düzeyde meteoroloji istasyonu, önceki rekorla aynı veya daha yüksek sıcaklıklar bildirdi. Toplam 15 istasyonda, sıcaklıkların 44 santigrat dereceye ulaştığı ya da aştığı kaydedildi. Merkez, ulusal ortalama yağışlarda 1961'den bu yana aynı dönemin en düşük ikinci yağışının kaydedildiğini belirtti. Merkez, Çin'in çoğu bölgesinde sonbaharda sıcaklığın normal yıllardaki sıcaklığa yakın veya biraz daha yüksek olacağını tahmin ediyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 1961'den Bu Yana En Sıcak Yaz Yaşandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de 1961'den Bu Yana En Sıcak Yaz Yaşandı - Son Dakika
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