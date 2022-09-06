Ana Kara Sözcüsü, Çin'in ABD'nin Taiwan'a Silah Satmasına Karşı Olduğunu Yineledi

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Pazartesi günü, Çin'in ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmasına kesinlikle karşı olduğunu yineledi. Sözcü Zhu, ilgili ABD departmanının Taiwan'a silah satma kararı hakkında gazetecilerin bir sorusuna yanıt olarak açıklamalarda bulundu. Zhu, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışının, tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi, özellikle de 17 Ağustos Bildirisi'ni ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi. Zhu, silah satışının "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçılarını cesaretlendirerek desteklediğini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltaladığını da sözlerine ekledi. Zhu, ABD tarafını tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine uymaya, Taiwan sorununu ihtiyatlı bir şekilde ele almaya, Taiwan'a silah satışını ve Taiwan ile askeri teması durdurmaya ve bu yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ilerlemekten kaçınmaya çağırdı. Zhu, Taiwan Demokratik İlerleme Partisi otoritesinin yeniden birleşmeye direnmek için güç kullanma girişimi ve "Taiwan bağımsızlığı" peşinde koşmak için dış güçlerle yaptıkları gizli anlaşmanın başarısızlığa mahkum olduğunu ve ağır bir şekilde cezalandırılacağını söyledi.