Çin'in Gaofen Uyduları, Depremden Etkilenen Sichuan İçin Konuşlandırıldı - Son Dakika
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Çin'in Gaofen Uyduları, Depremden Etkilenen Sichuan İçin Konuşlandırıldı

06.09.2022 22:40
Çin'in Gaofen Uyduları, Depremden Etkilenen Sichuan İçin Konuşlandırıldı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin devlet yayın kuruluşu Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) internet sitesine göre, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çalışmalarına destek olmak için Gaofen serisi uydularını devreye soktu.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin devlet yayın kuruluşu Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) internet sitesine göre, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çalışmalarına destek olmak için Gaofen serisi uydularını devreye soktu. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Dünya Gözlem Sistemi ve Veri Merkezi'ne göre, depremin Sichuan'ın Luding ilçesini Pazartesi günü yerel saatle 12.52'de (TSİ 07.52) vurmasından 10 dakika sonra depremden etkilenen bölgelerin görüntülerini yakalamak için Gaofen-3 01/02/03 uyduları, bir Gaofen-1 D uydusu ve bir Gaofen-1 uydusu da dahil olmak üzere 10'dan fazla uydu konuşlandırıldı. Gaofen-3 uyduları, yerel saatle 19.11'de (TSİ 14.11) depremin vurduğu bölgelerin sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntülerini elde etti, bu da uzmanların verileri analiz etmelerine ve bu bölgelerdeki hasar durumları hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı oldu. CNSA, afet önleme ve yardım çabalarını desteklemek için sivil ve ticari uydular sevk etmeye, ayrıca afet izleme ve karar verme için mekansal bilgi desteği sağlamaya devam edecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Gaofen Uyduları, Depremden Etkilenen Sichuan İçin Konuşlandırıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Gaofen Uyduları, Depremden Etkilenen Sichuan İçin Konuşlandırıldı - Son Dakika
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