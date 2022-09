Çin, ABD'nin Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne Siber Saldırılarını Sert Bir Şekilde Kınadı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Pazartesi günü, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne başlattığı siber saldırıları sert bir şekilde kınayarak ABD tarafından bir açıklama yapmasını ve yasadışı hareketlerini bir an önce sonlandırmasını istedi. Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi (CVERC) ve siber güvenlik şirketi 360'ın Pazartesi günü, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne saldırıları hakkında birer soruşturma raporu yayınladığı ve bu raporlarda NSA'ya bağlı TAO'nun Çin hedeflerine yüz binlerce kötü niyetli siber saldırı düzenlediğinin belirtildiği bildirilmişti.

Mao günlük basın toplantısında bu habere ilişkin olarak, araştırma raporlarının ABD hükümetinin Çin'e yönelik siber saldırılarının yeni bir örneğine daha işaret ettiğini söyledi. Mao, CVERC ve 360'ın ortak ekiplerinin gerçekleştirdikleri analiz ve izleme çalışmalarına dayanarak NSA'nın Çin'e yönelik siber saldırılarının ve veri hırsızlığının açık ve tam bir delil zinciriyle desteklendiğini, bu delillerin arasında ABD'de doğrudan Çin'e karşı siber saldırı başlatan 13 personelin isimleri ile ABD'li telekom operatörleriyle siber saldırılar için ortam yaratılması amacıyla düzenlenen 60'ın üzerinde sözleşme ve 170'in üzerinde dijital belgenin de bulunduğunu söyledi. Raporlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne karşı 1.000'i aşan sayıda siber hırsızlık operasyonu başlatmak için 41 özel siber silah kullandığını ve üniversiteye ait temel teknik verileri çaldığını gösteriyor.

Mao, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır Çin'in mobil telefon kullanıcılarına karşı rastgele teknik dinleme yaparak yasadışı olarak metin mesajlarını çaldığını ve telsiz konum belirleme yaptığını söyleyerek ABD'nin bu hareketinin Çin'in ulusal güvenliğine ve vatandaşlarının kişisel bilgi güvenliğine yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğunu ekledi. Mao, "Çin bu durumu sert bir şekilde kınıyor ve ABD tarafından bir açıklama yapmasını ve bu yasadışı hareketlerini derhal durdurması istiyor" dedi. Mao, "Siber alan güvenliğinin dünyadaki tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorun olduğunun altını çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, en güçlü siber teknoloji ve yeteneklere sahip ülke olarak bu üstünlüğünü diğer ülkelere karşı hırsızlık yapmak ve saldırılar düzenlemek için kullanmayı derhal durdurmalı, sorumlu bir şekilde küresel siber alan yönetimine katılmalı ve siber güvenliğin savunulmasında yapıcı bir rol oynamalı" dedi. Mao, Çin'in siber güvenliğini daha iyi korumak için alacağı önlemlere ilişkin bir soruya cevap olarak, Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne NSA tarafından düzenlenen bu siber saldırı olayının ulusal siber güvenliğin korunmasının son derece önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Mao, bilgisayar korsanlığı saldırılarının büyük bir kurbanı olarak Çin'in her türlü siber saldırıya kesin bir şekilde karşı çıktığını söyleyerek Çin'in kanunlarının tüm siber saldırı ve bilişim sistemlerine her türlü zarar verilmesini açık bir şekilde yasakladığını sözlerine ekledi. Mao, Çin'in geçtiğimiz yıllarda siber güvenlik için üst düzey tasarımlarını hızlandırdığına, siber güvenlik alanında stratejik planlama ve yasal sistemi hazırlayarak iyileştirdiğine ve siber güvenlik korunması ve siber güvenlik alanında hukuki yaptırımlar konularındaki kapasitesini devamlı artırdığına işaret etti. Sözcü Mao, "Çin halkının siber güvenlik bilinci de sürekli artırılmaktadır. Bu hafta 2022 Çin Siber Güvenlik Haftası. Güçlü bir savunma hattı oluşturulması ve güvenli bir siber alan yaratılması amacıyla düzenlenecek buna ilişkin etkinliklerin tüm toplumun siber güvenlik bilincini ve korunma kapasitesini daha da artıracağına inanıyoruz" dedi. Siber güvenlik tehditlerinin tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir güçlük olduğuna işaret eden Mao, siber güvenliğin korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Mao, Çin'in siber alanın barışçı kullanımına bağlı olduğunu ve bu konuda diyalog ve işbirliğini artırmak, siber alanda hegemonyaya karşı çıkmak, her türlü bilgisayar korsanlığı saldırısına çözüm bulmak, siber alanda barış, güvenlik, açıklık, işbirliği ve düzeni muhafaza etmek, çok taraflı, demokratik ve şeffaf bir uluslararası internet yönetişim sistemini yaratmak ve siber alanda ortak geleceğe sahip bir toplum için çaba sarf etmek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.