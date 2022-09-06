Çin Merkez Bankası, Döviz Rezervleri İçin Zorunlu Karşılık Oranını 2 Puan Düşürdü - Son Dakika
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Çin Merkez Bankası, Döviz Rezervleri İçin Zorunlu Karşılık Oranını 2 Puan Düşürdü

06.09.2022 10:50
Çin Merkez Bankası, Döviz Rezervleri İçin Zorunlu Karşılık Oranını 2 Puan Düşürdü

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Pazartesi günü yaptığı açıklamada finans kuruluşlarına yönelik döviz rezervleri için zorunlu karşılık oranını 15 Eylül'den itibaren 2 puan düşüreceğini duyurdu.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Pazartesi günü yaptığı açıklamada finans kuruluşlarına yönelik döviz rezervleri için zorunlu karşılık oranını 15 Eylül'den itibaren 2 puan düşüreceğini duyurdu. Çin Merkez Bankası, internet sitesinde yayınlanan kısa bildirimde zorunlu karşılık oranının, mevcut yüzde 8'den yüzde 6'ya indirileceğini söyledi. Bildirime göre bu indirimle "finans kurumlarının döviz sermayesi kullanma yeteneğini" geliştirmek amaçlanıyor. Çin Minsheng Bankası Baş Ekonomisti Wen Bin, "İndirim, piyasada ABD dolarının likiditesini artıracak ve renminbi döviz kurunun istikrarına katkıda bulunacak" diye konuştu. ABD Merkez Bankası'nın para politikasının hızlı şekilde sıkılaştırmasına bağlı olarak ABD doları endeksi 110 bandını geçerek renminbinin ABD dolarına karşı pasif değer kaybını tetiklemişti. Wen, "Merkez Bankası'nın hamlesi, piyasaya pozitif bir sinyal göndererek renminbi döviz kuru beklentilerine istikrar getirmeye ve kurda rasyonel olmayan ani sıçramaları önlemeye yardımcı olacak" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası en son Mayıs ayında döviz rezervleri için zorunlu karşılık oranlarında 1 puanlık indirime gitmişti.

Çin Merkez Bankası, Döviz Rezervleri İçin Zorunlu Karşılık Oranını 2 Puan Düşürdü

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Merkez Bankası, Döviz Rezervleri İçin Zorunlu Karşılık Oranını 2 Puan Düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Merkez Bankası, Döviz Rezervleri İçin Zorunlu Karşılık Oranını 2 Puan Düşürdü - Son Dakika
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