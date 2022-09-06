Çin, Kuraklıkla Mücadelede Yapay Yağmur Teknolojisini Kullanıyor - Son Dakika
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Çin, Kuraklıkla Mücadelede Yapay Yağmur Teknolojisini Kullanıyor

06.09.2022 23:00
Çin, Kuraklıkla Mücadelede Yapay Yağmur Teknolojisini Kullanıyor

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in çeşitli bölgelerde kuraklıkla mücadele için Ağustos ayından bu yana yapay yağmur teknolojisini kullandığı kaydedildi.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in çeşitli bölgelerde kuraklıkla mücadele için Ağustos ayından bu yana yapay yağmur teknolojisini kullandığı kaydedildi. Basın toplantısında konuşan Çin Meteoroloji İdaresi yetkililerinden Zhao Zhiqiang, hava taşıtının 1-31 Ağustos tarihlerinde toplamda 211 saat süren 75 uçuş gerçekleştirdiğini ve Hubei, Chongqing, Henan ile Shaanxi'nin de aralarında bulunduğu kuraklıktan etkilenen alanlara yapay yağmur bıraktığını söyledi. Tahmini 1,45 milyon kilometrekarelik alanı kapsayan yağmur yağdırma operasyonlarının kuraklıkla ve yüksek sıcaklıklarla mücadelede, su kaynaklarının artırılmasında ve zirai üretimin istikrara kavuşturulmasında hayati bir rol oynağını kaydeden Zhao, bu operasyonların meteorolojik uydular, hava durumu radarları ve insansız hava araçları gibi son teknolojilerle gerçekleştirildiğini paylaştı. Zhao, yapay yağmurun, sıcak havanın Chongqing ve Sichuan'da sebep olduğu yangınların yatıştırılmasına da yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. Çin, bu sene meteorolojik kayıtların tutulmaya başladığı 1961 yılından bu yanaki en sıcak yazı yaşadı. Ülkede 1 Haziran-31 Ağustos arasındaki ortalama sıcaklık 22,3 santigrat dereceydi. Ulusal İklim Merkezi'nin verdiği bilgiye göre bu, normal yıllarda benzer dönemlerdeki ortalama sıcaklığın 1,1 santigrat derece üzerinde ve 1961'den beri yaşanan en sıcak yaz.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kuraklıkla Mücadelede Yapay Yağmur Teknolojisini Kullanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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