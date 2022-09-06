Çin'de Endüstriyel Robot Üretimi 2021'de Arttı - Son Dakika
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Çin'de Endüstriyel Robot Üretimi 2021'de Arttı

06.09.2022 22:50
Çin'de Endüstriyel Robot Üretimi 2021'de Arttı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Guo Shougang, Salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in endüstriyel robotlar için dünyanın en büyük pazarı olduğunu belirterek, 2021'deki üretimin, 2015'e göre 10 kat artarak yaklaşık 366.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Guo Shougang, Salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in endüstriyel robotlar için dünyanın en büyük pazarı olduğunu belirterek, 2021'deki üretimin, 2015'e göre 10 kat artarak yaklaşık 366.000 adede ulaştığını vurguladı. Endüstriyel robot kullanımı, ulusal ekonominin 60 endüstriyel kategorisini kapsıyor. Robotların üretim yoğunluğu, 2021'de 10.000 kişi başına 300 birimi aşarak 2012'ye göre yaklaşık 13 kat arttı.

Servis robotları ikram servisi, eğitim, tıbbi bakım ve lojistik gibi alanlarda yaygın olarak kullanılıyor. Kurumsal bilgi sağlayıcısı Tianyancha'ya göre, Çin'de şu anda 439.000'den fazla hizmet robotu ile ilgili işletme bulunuyor ve bunların 79.000'den fazlası bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yeni kayıt yaptırmış durumda. Çin'de robot endüstrisinin teknolojik seviyesinin daha da iyileştiğini belirten Guo, hassas hız düşürücüler, akıllı denetleyiciler ve gerçek zamanlı işletim sistemleri de dahil olmak üzere çekirdek bileşenlerin araştırma ve geliştirilmesinde ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekledi. Guo, bakanlığın standartlar ile test ve sertifikasyon sistemlerini iyileştireceğini, özel materyaller, temel bileşenler ve işleme teknolojisindeki zayıf yanları güçlendirmeye yönelik çalışmaları hızlandıracağını, yüksek kaliteli işletmeleri destekleyeceğini ve robot endüstrisi için sağlam bir ortam oluşturacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Endüstriyel Robot Üretimi 2021'de Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Endüstriyel Robot Üretimi 2021'de Arttı - Son Dakika
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