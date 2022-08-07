Çin'in Emtia Dış Ticareti Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 10,4 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Emtia Dış Ticareti Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 10,4 Arttı

07.08.2022 10:15
Çin'in Emtia Dış Ticareti Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 10,4 Arttı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin emtia dış ticaretinin yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılık aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artışla 23,6 trilyon yuana (yaklaşık 3,5 trilyon ABD doları) sıçradığını gösterdi.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Pazar günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin emtia dış ticaretinin yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılık aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artışla 23,6 trilyon yuana (yaklaşık 3,5 trilyon ABD doları) sıçradığını gösterdi. Çin Gümrükler Genel İdaresi'ne (GAC) göre ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,7 artışla 13,37 trilyon yuana, ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artışla 10,23 trilyon yuana çıktı. Bu dönemde Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 13,2, yüzde 8,9 ve yüzde 11,8 arttı. Ocak-Temmuz döneminde Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi diğer ülkelerle ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 19,8 ve yüzde 7,5 büyüdü. GAC Sözcüsü Li Kuiwen, Temmuz ayında RCEP ortakları ile ticaretin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,8 artışla 1,17 trilyon yuana çıktığını ve bunun toplam dış ticaret büyümesine 5,6 yüzde puan katkı sağladığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Emtia Dış Ticareti Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 10,4 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Emtia Dış Ticareti Yılın İlk Yedi Ayında Yüzde 10,4 Arttı - Son Dakika
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