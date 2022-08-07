Çin'de Temmuz Ayında Demiryolu Seferleri ve Kargo Taşımacılığı Arttı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, Temmuz ayında ülkenin demiryolu yolcu seferleri ve kargo taşımacılığı arttı. Ülkenin demiryolu operatörünün verileri, demiryolları aracılığıyla geçen ay 224 milyon yolcu seferi gerçekleştirildiğini ve günlük seyahatlerin ortalama aylık yüzde 30,9 oranında artarak yaklaşık 7,23 milyona ulaştığını ortaya koydu. Veriler, Temmuz ayında Çin demiryollarıyla toplam 410 milyon ton yük taşındığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla günlük ortalama yük taşıma miktarının 13,22 milyon ton olduğunu gösterdi. Çin'de 1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar süren yaz seyahatleri yoğunluğu sırasında 520 milyon demiryolu seferi gerçeklemesi bekleniyor. Üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi ve aile ziyaretlerinden dolayı ulaşım ve seyahat talebi yaz aylarında artıyor. Yaz dönemi genellikle Çin'in demiryolu sistemi için yoğun bir mevsim olarak biliniyor.