Çin'de Çkp Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Genel Kurulu Toplandı

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 19. Merkez Disiplin Denetim Komisyonu, yedinci genel kurul toplantısını Cuma günü gerçekleştirdi. Genel kurulun ardından yayınlanan bildiriye göre, oturuma katılanlar, yaklaşmakta olan 20. ÇKP Ulusal Kongresi için Merkez Disiplin Denetim Komisyonu çalışma raporunu gözden geçirdi ve onayladı. Bildiride, raporun görüşülmek üzere 9 Ekim'de başlayacak olan ÇKP 19. Merkez Komitesi'nin yedinci genel kuruluna sunulacağı belirtildi. Toplantıda, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Merkez Disiplin Denetim Komisyonu Sekreteri Zhao Leji bir konuşma yaptı. Oturuma toplam 129 Merkez Disiplin Denetim Komisyonu üyesi katıldı, oy hakkı olmayan iki katılımcı da toplantıda hazır bulundu.