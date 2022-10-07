Çin'in Hazır Giyim Endüstrisi Ocak-Ağustos Döneminde Gelir ve Kar Artışı Bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Hazır Giyim Endüstrisi Ocak-Ağustos Döneminde Gelir ve Kar Artışı Bildirdi

07.10.2022 23:02
Çin'in Hazır Giyim Endüstrisi Ocak-Ağustos Döneminde Gelir ve Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yayınladığı veriler, Çin'in hazır giyim endüstrisinin bu yılın ilk sekiz ayında gelir, kar ve ihracat açısından istikrarlı artış kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yayınladığı veriler, Çin'in hazır giyim endüstrisinin bu yılın ilk sekiz ayında gelir, kar ve ihracat açısından istikrarlı artış kaydettiğini gösterdi.

Bu dönemde ülkenin 13.117 büyük hazır giyim işletmesinin toplam faaliyet geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artışla 950,4 milyar yuana (yaklaşık 133,86 milyar ABD doları) ulaştı.

Söz konusu şirketler Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artışla 43,6 milyar yuan kar elde etti.

Veriler, aynı dönemde, hazır giyim ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 104,4 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.

YORUMLAR
500
Amerikalı Uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümesine ve Bağlantılılığına Yardımcı Oluyor Amerikalı Uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümesine ve Bağlantılılığına Yardımcı Oluyor Çin'de Ulusal Gün Tatilinin Son Gününde Daha Fazla Tren Seyahati Yapılması Bekleniyor Çin'de Ulusal Gün Tatilinin Son Gününde Daha Fazla Tren Seyahati Yapılması Bekleniyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hazır Giyim Endüstrisi Ocak-Ağustos Döneminde Gelir ve Kar Artışı Bildirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 05:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Hazır Giyim Endüstrisi Ocak-Ağustos Döneminde Gelir ve Kar Artışı Bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement