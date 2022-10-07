Çin'in Hazır Giyim Endüstrisi Ocak-Ağustos Döneminde Gelir ve Kar Artışı Bildirdi

BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yayınladığı veriler, Çin'in hazır giyim endüstrisinin bu yılın ilk sekiz ayında gelir, kar ve ihracat açısından istikrarlı artış kaydettiğini gösterdi.

Bu dönemde ülkenin 13.117 büyük hazır giyim işletmesinin toplam faaliyet geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artışla 950,4 milyar yuana (yaklaşık 133,86 milyar ABD doları) ulaştı.

Söz konusu şirketler Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artışla 43,6 milyar yuan kar elde etti.

Veriler, aynı dönemde, hazır giyim ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 104,4 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.