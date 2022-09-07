Xi, Brezilya'nın Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümü Dolayısıyla Bolsonaro'yu Kutladı - Son Dakika
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Xi, Brezilya'nın Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümü Dolayısıyla Bolsonaro'yu Kutladı

07.09.2022 13:30
Xi, Brezilya'nın Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümü Dolayısıyla Bolsonaro'yu Kutladı

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya bir kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya bir kutlama mesajı gönderdi. Xi, mesajında Batı Yarımküre'nin en büyük gelişmekte olan ülkesi niteliğine sahip Brezilya'nın bağımsız, barış içinde kalkınma yoluna bağlı olduğunu ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Xi, kısa süre önce Bolsonaro'yla birlikte, verimli bir BRICS işbirliğini teşvik eden ve dünya barışına ve kalkınmaya katkıda bulunan 14. BRICS Zirvesi'ne katıldığını hatırlattı ve son yıllarda iki tarafın ortak çabaları sayesinde Çin-Brezilya ilişkilerinin, verimli sonuçları olan pratik bir işbirliğiyle sürekli olarak gelişim gösterdiğini vurguladı. Çin-Brezilya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Çin-Brezilya kapsamlı stratejik ortaklığının iki ulusun faydasına olacak şekilde derinlemesine gelişimini teşvik etmek üzere Devlet Başkanı Bolsonaro'yla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, Brezilya'nın Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümü Dolayısıyla Bolsonaro'yu Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Brezilya'nın Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümü Dolayısıyla Bolsonaro'yu Kutladı - Son Dakika
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