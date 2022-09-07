Xi, Temel Teknolojilerde Atılım İçin Sistemin İyileştirilmesinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Xi, Temel Teknolojilerde Atılım İçin Sistemin İyileştirilmesinin Önemini Vurguladı

07.09.2022 21:40
Xi, Temel Teknolojilerde Atılım İçin Sistemin İyileştirilmesinin Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü, kilit alanlarda temel teknolojilerde atılım gerçekleştirmek ve kaynakları koruma çabalarını kapsamlı bir şekilde güçlendirmek amacıyla ülke çapında kaynakları harekete geçirmek için yeni bir sistem geliştirmenin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü, kilit alanlarda temel teknolojilerde atılım gerçekleştirmek ve kaynakları koruma çabalarını kapsamlı bir şekilde güçlendirmek amacıyla ülke çapında kaynakları harekete geçirmek için yeni bir sistem geliştirmenin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi bu sözleri, başkanlık ettiği Merkezi Reformları Kapsamlı Derinleştirme Komisyonu'nun 27. Toplantısı'nda söyledi. Toplantıda komisyon, sosyalist piyasa ekonomisi kapsamındaki kilit alanlarda temel teknolojilerde atılımlar gerçekleştirmek amacıyla ülke çapında kaynakları harekete geçirmek için yeni bir sistemin geliştirilmesine ilişkin yönergeyi, akademisyen sisteminin reformlarının derinleştirilmesine ilişkin yönergeyi, kaynakların korunmasının güçlendirilmesine ilişkin yönergeyi, ticari amaçlı yapı inşaatı için belirlenmiş kırsal toplu arazilerin piyasalaştırılmasına ilişkin pilot uygulamanın derinleştirilmesine ilişkin yönergeyi ve kırsal tıp ve sağlık sisteminin sağlıklı gelişimini teşvik etmek amacıyla yapılan reformun derinleştirilmesine ilişkin yönergeyi gözden geçirdi ve kabul etti.

Aynı zamanda komisyonun başkanı olan Xi, ülkenin, büyük girişimleri gerçekleştirmek için kaynakları seferber etme yolunda sosyalizmin belirgin avantajlarından yararlanması, ÇKP ve hükümetin büyük bilimsel ve teknolojik yenilikler konusundaki liderliğini güçlendirmesi ve piyasanın rolüne tam olarak yer vermesi gerektiğini söyledi. Xi şöyle konuştu: Çin, inovasyon kaynaklarının tahsisini ülkenin stratejik ihtiyaçlarına göre optimize etmeli, ülkenin stratejik bilimsel ve teknolojik gücünü güçlendirmeli, önemli bilimsel ve teknolojik sorunların üstesinden gelme yolunda sistematik yeteneğini büyük ölçüde iyileştirmeli, rekabet avantajlarını geliştirmeli ve bir dizi önemli alanda stratejik inisiyatifi ele geçirmelidir. Xi ayrıca, akademisyenlerin oynadıkları rolü öne çıkarmak için reformları derinleştirme çabalarının önemini vurguladı. Xi, ülkenin, enerji, su, tahıl, toprak, mineraller ve hammaddeler gibi kaynaklarının verimli kullanımını iyileştirmesi ve kaynak kullanım yaklaşımlarının temel dönüşümünü hızlandırması gerektiğini söyledi. Xi, kırsal meselelerle ilgili olarak da ticari amaçlı yapı inşaatıyla ilgili belirlenmiş kırsal toplu arazilerin piyasalaştırılması amacıyla oluşturulan pilot programı teşvik etme ve yüksek verimli ve kırsal özelliklere uyarlanmış bir kırsal tıp ve sağlık sistemini geliştirme çabalarının önemini vurguladı.

Toplantıya, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyeleri ve komisyon başkan yardımcıları Li Keqiang, Wang Huning ve Han Zheng de katıldı. Toplantıda, ilk hamle avantajına sahip kilit teknolojiler ve gelecekteki gelişmeye öncülük edecek temel en ileri teknolojiler üzerine araştırmaların ilerletilmesi çağrısında bulunuldu ve işletmelerin teknolojik inovasyondaki baskın konumunu güçlendirmek ve bilim ve teknoloji yönetiminde devletin işlevinin dönüşümünü hızlandırmak için çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi. Toplantıda, basit, yeşil ve düşük karbonlu yaşam tarzlarını teşvik etmenin ve savurganlığa ve aşırı tüketime karşı çıkmanın altı çizildi. Kaynak kıtlığının derecesi ile ekolojik hasarın ve çevre kirliliğinin maliyetini yansıtan bir kaynak fiyatlandırma mekanizmasının kurulmasının hızlandırılması çağrısında bulunulan toplantıda, kaynakların bilimsel dağılımı ve verimli kullanımının teşvik edilmesi ve ticari amaçlı yapı inşaatı için belirlenen kırsal toplu arazilerin piyasalaştırılması reformunun ihtiyatlı ve istikrarlı bir şekilde yapılması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Temel Teknolojilerde Atılım İçin Sistemin İyileştirilmesinin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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