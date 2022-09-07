Çin'in Mal Dış Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 10,1 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Mal Dış Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 10,1 Arttı

07.09.2022 13:20
Çin'in Mal Dış Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 10,1 Arttı

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin mal dış ticaretinin yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artışla 27,3 trilyon yuana (yaklaşık 3,95 trilyon ABD doları) yükseldiğini gösterdi.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin mal dış ticaretinin yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artışla 27,3 trilyon yuana (yaklaşık 3,95 trilyon ABD doları) yükseldiğini gösterdi. Çin Gümrükler Genel İdaresi'ne göre bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 14,2 artışla 15,48 trilyon yuana, ithalat ise yüzde 5,2 artışla 11,82 trilyon yuana yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde Çin'in en büyük üç ticaret ortağı olan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti sırasıyla yüzde 14, yüzde 9,5, yüzde 10,1 arttı.

Bu dönemde Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleri ile ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artışla 8,77 trilyon yuana yükseldi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre mekanik ve elektrikli ürünler yüzde 9,8 artarak toplamın yüzde 56,5'ini oluştururken emek yoğun ürünlerin ihracatı yüzde 14,1'lik artış kaydetti. Özel işletmelerin ithalat ve ihracatının yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 artışla 13,68 trilyon yuana ulaştığı görülürken bu rakam ülkenin toplamının yüzde 50,1'ini oluşturdu. Yabancı sermayeli firmaların ticaret hacmi yüzde 2,4 artarken devlete ait işletmelerinin ticareti ise aynı dönemde yüzde 15,1 yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İhracat, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Mal Dış Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 10,1 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Mal Dış Ticareti Yılın İlk Sekiz Ayında Yüzde 10,1 Arttı - Son Dakika
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