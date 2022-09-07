Çin'in Döviz Rezervi 3,0549 Trilyon ABD Doları Olarak Açıklandı

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Çarşamba günü açıkladığı veriler, ülkenin döviz rezervinin Ağustos ayı sonunda Temmuz'a göre 49,2 milyar ABD doları azalarak toplamda 3,0549 trilyon doları olduğunu gösterdi. Devlet Kambiyo İdaresi Genel Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü Wang Chunying, "Sınır ötesi sermaye akışları rasyonel ve kurallara uygundu, iç döviz piyasasında arz ve talep genel olarak dengeliydi" yorumunda bulundu. Wang, döviz rezervlerindeki azalmayı döviz kuru dönüşümü ve mal varlığı fiyatlarındaki değişiklikler gibi faktörlere bağladı. Küresel finans piyasasında, para politikası beklentileri ve büyük ülkelerin makroekonomik verilerinin etkisiyle ABD doları endeksi yükseliyor ve küresel finansal varlıkların fiyatı düşüyor. Ülke dışındaki durumu an itibariyle karmaşık ve acımasız olarak nitelendiren Wang, küresel finans piyasasının küresel ekonomi üzerindeki artan baskı nedeniyle güçlü dalgalanmalar yaşadığını ifade etti. Wang, "Çin, ekonomiyi istikrara kavuşturmak için bir dizi politika uygularken salgının önlenmesi ve kontrolünü ekonomik ve sosyal kalkınma ile etkin bir şekilde koordine ederek ekonomisini uygun bir aralıkta çalışır halde tuttu. Bu, döviz rezervlerini genel olarak sabit tutmaya yardımcı oluyor" diye ekledi.