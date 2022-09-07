Çin Parlamento Lideri, Brıcs İçinde Parlamentolar Arası Alışverişlerin Geliştirilmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu Salı günü BRICS ülkelerinin yasama organlarını, BRICS birliğini sağlamlaştırma ve işbirliğini derinleştirme yolunda aktif rol oynamaya çağırdı. Li, video bağlantısı aracılığıyla başkanlık ettiği bir BRICS parlamento forumuna hitaben açıklamalarda bulundu. Yasama organları arasındaki dostane alışverişlerin BRICS işbirliğine yasal garantiler ve politika desteği sağladığını kaydeden Li, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin ortaklığın gelişimini teşvik etmek ve dünya ekonomisinin toparlanmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için BRICS ülkelerinin yasama organları ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Li, BRICS yasama organlarını barış ve güvenliği sürdürmek için hak ve adaleti korumaya çağırdı. Li ayrıca, tüm tarafları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla koordinasyonu artırmayı sürdürmeye çağırdı. BRICS ülkelerinin yasama organları arasındaki alışverişlerin BRICS işbirliğinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Li, bu alışverişlerin aktif olarak genişletilmesi, devlet yönetişimi konusundaki iletişimin artırılması ve mevzuat kalitesinin iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Sanal ortamda düzenlenen foruma Brezilya, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan diğer BRICS ülkelerinin önde gelen milletvekilleri de katıldı.