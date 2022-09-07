Çin'de Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uydu Gözlem İttifakı Kuruldu

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin, uzaydan Dünya gözleminin avantajları ve potansiyelinden tam anlamıyla yararlanma amacıyla sürdürülebilir kalkınma için bir uydu gözlem ittifakı kurdu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Büyük Veri Uluslararası Araştırma Merkezi (CBAS) Müdürü Guo Huadong'un verdiği bilgiye göre, Dünya'nın uzaydan gözlemlenmesiyle elde edilen büyük miktardaki veri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin denetlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra ilgili bilimsel araştırmalar için de büyük önem taşıyor. Bilimsel araştırma ve teknolojik inovasyon konularında çalışan kar amacı gütmeyen bir akademik grup olan ittifak, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasına yönelik veri hizmetleri ve bilim-teknoloji çözümleri sunabilir. İttifak, aralarında CBAS, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Ekoloji ve Çevre için Uydu Uygulama Merkezi ile Çin Uydu Verileri ve Uygulaması Kaynakları Merkezi'ni de içeren bir dizi kurum tarafından ortaklaşa kuruldu.