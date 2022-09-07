Çinli Araştırmacılar Kovid-19 Varyantlarına Karşı Nötralize Edici Antikor Buldu

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarına karşı koruma sağlayabilecek nötralize edici bir antikor buldu.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarına karşı koruma sağlayabilecek nötralize edici bir antikor buldu. Antikor burun yoluyla alındığında virüslere karşı önleyici etki gösterdi. Signal Transduction and Targeted Therapy dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19 hastasında tespit edilen antikor 58G6 izole edilirken, varyantları engellemede nötralize edici güçlü faaliyet sergiledi. Antikor, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Chongqing Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından ortaklaşa keşfedildi. Araştırma makalesine göre, antikoru hamsterlere burun yoluyla veren araştırmacılar, kilogram başına 2 miligramlık çok düşük bir dozun, varyantların hayvanlara bulaşmasını etkili şekilde önlediğini buldu. Makalede, antikorun nebülizatör tedavisinde kullanılmasının beklendiği belirtildi.

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