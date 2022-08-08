Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Karşı Aldığı Önlemler Haklı ve Yerinde - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Karşı Aldığı Önlemler Haklı ve Yerinde

08.08.2022 14:25
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Karşı Aldığı Önlemler Haklı ve Yerinde

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Pazartesi günü, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine yanıt olarak aldığı önlemlerin haklı ve yerinde olduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian Pazartesi günü, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesini ziyaretine yanıt olarak aldığı önlemlerin haklı ve yerinde olduğunu bildirdi. Sözcü Wu bu açıklamasını, aralarında Çin ile ABD orduları arasındaki üç bilgi alışverişi faaliyetinin iptalinin de bulunduğu karşı önlemlerle ilgili bir basın sorusuna cevaben yaptı. Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerilimlerin, yalnızca ABD tarafının provokasyonlarından kaynaklandığını belirten Wu, bu nedenle ABD tarafının tüm sorumluluğu üstlenmesi ve ciddi sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Çin tarafının Çin-ABD ilişkileri, iki ordu arasındaki ilişkiler ve Taiwan sorunu konusundaki katı tutumunu açıkça ortaya koyduğunu ve Pelosi'nin Taiwan ziyaretiyle ilgili olarak ABD tarafına defalarca ciddi beyanlarda bulunduğunu kaydeden Wu, buna rağmen ABD tarafının eylemlerinin taahhütlerine ihanet ettiğini ifade etti.

Wu, Çin tarafının karşı önlemlerinin ABD ve Taiwan'ın provokasyonlarına karşı gerekli uyarılar olduğunu; ulusal egemenliği ve güvenliği korumaya yönelik haklı, makul ve yerinde eylemler olduğunu söyledi. Wu, kriz yönetimi iddialarına rağmen ABD tarafının gerilim yaratmaya ve hatalı sözleri, eylemleri ve kışkırtıcı davranışları için bahaneler üretmeye ve hatta kendi sorumluluğundan kaçmak için sorumluluğu başkasının üzerine atmaya devam ettiğini belirterek, "Buna şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi. Wu, ABD tarafını Çin tarafının temel çıkarlarına ve önemli endişelerine ciddiyetle saygı duymaya, "Çin'i Taiwan ile kontrol altına alma" yanılsamasını bırakmaya ve yanlış yolda daha fazla ilerlemekten kaçınmaya çağırdı.

YORUMLAR
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Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin, Tayvan çevresinde yeni tatbikatlar yapacak Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin tek sorumlusu ABD'dir
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin'in Pelosi'nin Taiwan Ziyaretine Karşı Aldığı Önlemler Haklı ve Yerinde - Son Dakika

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