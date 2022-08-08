Çin'in Kuzeydoğusunda Soyu Tükenmiş, Derinlemesine Farklı Bir Kaplan Soyu Ortaya Çıkarıldı

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çinli paleontologlar, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan bir fosilden soyu tükenmiş ve derinlemesine farklı bir kaplan soyu tespit ederek, kaplanların daha karmaşık bir evrimsel geçmişine dair bir resim ortaya çıkardı. Wuhan merkezli Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, antik soyun yaklaşık 268.000 yıl önce modern kaplanlardan ayrıştığını buldular. Bu, yaklaşık 125.000 yıl önce yaşayan modern kaplanların anne soyundan atalarının bilinen yaşının iki katından fazla. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletindeki Da'an karst mağarasında bir kaplan çene kemiği bulundu. Mağarada sırtlan fosilleri de bulundu. Da'an karst mağarası, kaplanların tarihsel dağılım aralığında ve Amur kaplanlarının mevcut yaşam alanları dahilinde yer alıyor.

Kalıntı DNA'sı üzerinde yapılan analiz, çene kemiğinin sırtlanlara değil, soyu bilinmeyen bir kaplana ait olduğunu gösterdi. Proceedings of The Royal Society B dergisinde yakın zamanda yayınlanan araştırmaya göre, bu kaplanın tarihi 43.500 yıldan daha eskiye dayanıyor. Araştırmacılar, eski kaplanın anne ve baba soyuna ait tarihini göstermek için fosilin hem mitokondriyal hem de nükleer genom verilerini kurtarmayı başardı. Araştırmacılar, yakın bölgelerde mağara aslanlarının fosillerinin de kaydedildiğini söyledi. Lakin bu mağara aslanlarının, modern kaplanların uzak bir kuzeni olan yeni tanımlanan yırtıcı ile bir arada var olup olmadığı henüz net değil. Ancak, araştırmaya göre, oldukça farklı yaşam alanlarını tercih eden iki üst yırtıcı hayvan arasındaki coğrafi örtüşme hala olası görünmüyor. Araştırmacılara göre, çalışma, kaplanların son yayılımından önceki evrimsel tarihine yeni bir bakış açısı getiriyor ve Çin'deki fosil kaplanların antik bir genetiğe sahip olduğunu vurguluyor.