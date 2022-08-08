Çinli Uzmanlar ABD'nin Taiwan Kartını Oynarken Yaptığı Hesapları Ortaya Koydu

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çinli uzmanlar, ABD'nin, Taiwan kartını oynayarak Çin'in tam olarak yeniden birleşmesini ve Çin ulusunun yenilenmesini önleme girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu söylediler. Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) Taiwan Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan Wang Shushen, Çin'i ana rakibi ve uzun vadede en büyük zorluk olarak gören Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda Taiwan sorununu sahneye sürdüğünü, gerçek amacının Çin'i kontrol altına almak olduğunu söyledi. Wang, Amerika Birleşik Devletleri'nin "Taiwan kartını" sıklıkla oynadığını ve bunu Çin'in Taiwan bölgesine silah satışı ve ziyaretler yapmaktan, Taiwan'ı "ekonomik olarak Çin anakarasından kopmaya" teşvik eden hareketlerde bulunmaya kadar varan farklı yollardan yaptığını belirtti.

Çin Dışişleri Üniversitesi Amerika Çalışmaları Merkezi Başkanı Li Haidong, Amerika Birleşik Devletleri'nin asla Taiwan'ın çıkarına yönelik hareket etmediğini, tam tersine siyasi ve ekonomik çıkarlar elde etmek için Taiwan'ı sıkıştırdığını söyledi. Uzmanlar, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışında kendisine bel bağladığını bilen Amerika Birleşik Devletleri'nin Taiwan'ı, silah alımına yüksek meblağlar harcamasını ve başka şeylerin yanı sıra ABD yolcu uçaklarını satın almasını sağlayarak Taiwan'ı bir "nakit makinesi" olarak kullandığına işaret etti. ABD ayrıca, kendi çip sıkıntısını hafifletmek için Taiwan Yarı İletken İmalatı Limited Şirketi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrika kurmasını ve envanter ile müşteri listeleri dahil ticari belgeleri kendisiyle paylaşmasını istedi. CASS Taiwan Çalışmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Zhang Guanhua, DPP yetkililerinin yüksek bir ekonomik maliyetle aldatıcı bazı siyasi faydalar elde ettiğine dikkat çekti. Zhang, bunun sonuçlarına katlanmanın ise Taiwan halkının kaderine düştüğünü belirtti.

CASS Taiwan Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Zeng Runmei de DPP yetkililerinin Taiwan'ın geleceğini bahis oynar gibi açgözlü ve bencil bazı Çin karşıtı ABD'li politikacıların üzerine yatırmasının son derece sorumsuzca ve tehlikeli olduğunu söyledi. Zeng'e benzer bir şekilde, Beijing Union Üniversitesi Taiwan çalışmaları profesörü olan Zhu Songling de DPP yetkililerinin Çin karşıtı ABD güçlerinin bir piyonu gibi hareket etmek ve pervasızca "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına girmek suretiyle durumu yanlış değerlendiklerini ve yanlış hesap yaptıklarını söyledi. Zhu, "asla başaramayacaklar" diye ekledi.