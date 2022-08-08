Ekonomik Gözlem: Sanal Enerji Santralleri Çin'in Artan Enerji İhtiyacıyla Birlikte Hız Kazanıyor

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Sıcak hava dalgasının vurduğu Çin'in Jiangsu eyaletindeki bir alışveriş merkezinde bulunan müşteriler, klimalar yoğun saatlerde şebeke istikrarını sağlamak için elektrik yüklerini yeniden ayarlamaya devam ederken herhangi bir sıcaklık değişikliğini neredeyse hiç hissetmediler. Bu, bir sanal enerji santralinin çalıştığı tipik bir senaryo. Kavurucu havaların sürmesi ve ekonomik faaliyetlerin artmasıyla artan enerji talebine çözüm arayan Çin'de sanal enerji santrallerinin sayısı artıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Çin Elektrik Konseyi İcra Kurulu Başkanı Yang Kun, "Sanal bir enerji santrali aslında elektrik üretilmesiyle ilgili değil, ancak enerjinin yönetilmesine dair bir sistem. Fabrikalar gibi ağır tüketicilere kurulduğunda klimalar ve ışıkları da içeren elektrikli cihazları kontrol ediyorlar. Normal faaliyeti etkilemeksizin düzgün enerji yönetimi aracılığıyla elektrik arzı ve talebini dengede tutmaya yardımcı oluyorlar" diyor. Geleneksel olarak bir şehir, enerji sıkıntısını çözmek için daha fazla elektrik santrali inşa eder. Bununla birlikte yoğun saatlerde arz artırılabilse bile genişletilmiş kapasite çok daha uzun olan yoğun olmayan saatlerde boşta kalabilir. Sanal bir enerji santraliyse buna karşılık arzın yetersiz olduğu zamanlarda elektrik kullanımını azaltmayı ve bu sayede de elektrik yönetimini talep tarafından istikrara kavuşturmayı amaçlar.

Yang, sanal enerji santrallerinin Çin'in yeşil enerji dönüşümünde hayati bir rol oynayabileceğini de söylüyor. Sanal santraller temiz ve düşük karbonlu şebeke dönüşümünü ilerletmeye yönelik ulusal çabalar kapsamında dağıtılmış enerji kaynaklarının ara bağlantısını kolaylaştırıyor ve yenilenebilir elektriğin kullanımını en üst düzeye çıkarıyorlar. Çin, 2016-2020 döneminde sanal enerji santrallerini denemeye başladı ve kullanımı teşvik etmek için sürekli çaba sarf etti. Örneğin Shanghai, hareketli şehir merkezinin etrafındaki ticari binaları birbirine bağlayan bir proje başlattı. Çin Devlet Şebekesi'nin Hebei'deki yan kuruluşu da Beijing Kış Olimpiyatları için şebeke sistemini desteklemek adına 2019'da benzer bir programı uygulamaya koydu.

NE BEKLEMELİ?

Kuzey Çin Elektrik Enerjisi Üniversitesi araştırmacılarından Wang Peng, gelişiminin ilk aşamalarında olsa da sanal enerji santrallerinin Çin'in karbon emisyonunu azaltma hedefleri ve yükselişteki yenilenebilir enerji sektörünün sağladığı fırsatlardan yararlanmasının beklendiğini söylüyor. Çin, 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarında zirveyi görme ve 2060'tan önce de karbon nötrlüğe ulaşmayı planladığını duyurmuştu. Yang'ın görüşüne göre sanal enerji santralleri ülkeye yayılmış batarya, elektrikli araç, enerji depolama ve mikro-şebekelerin hızlı kalkınmasından faydalanacak. Sanal enerji santralleri bu kaynakları bir araya getirerek hem fabrikaları hem de vatandaşları bir enerji paylaşım ağı oluşturmaya dahil edebilir.

Aynı zamanda politika teşvikleri de devreye giriyor. Ülke, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarmak için hazırladığı eylem planında, "elektrik sisteminin kapsamlı uyum kapasitesini" geliştirmeyi ve sanal enerji santrallerinin sistematik güç ayarlamasına katılımını teşvik etmeyi de taahhüt ediyor. Sanal enerji santrallerinin geliştirilmesi, bu yılın başlarında ülkenin modern bir enerji sistemi kurmaya yönelik beş yıllık planına dahil edilmişti. Santraller Beijing, Tianjin ve Shanghai dahil olmak üzere 10'dan fazla eyalet düzeyinde bölgenin enerji geliştirme taslaklarının yanı sıra karbon nötrlüğe ulaşma planlarında da yer alıyor.