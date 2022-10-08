Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 400 Milyondan Fazla Yurtiçi Yolculuk Yapıldı - Son Dakika
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Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 400 Milyondan Fazla Yurtiçi Yolculuk Yapıldı

08.10.2022 10:02
Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 400 Milyondan Fazla Yurtiçi Yolculuk Yapıldı

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre bu yıl Ulusal Gün tatilinde Çin'de yaklaşık 422 milyon yurtiçi yolculuk yapıldı.

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre bu yıl Ulusal Gün tatilinde Çin'de yaklaşık 422 milyon yurtiçi yolculuk yapıldı.

Bakanlık istatistikleri, bir haftalık tatilde elde edilen iç turizm gelirinin toplam 287,2 milyar yuan (yaklaşık 40,45 milyar ABD doları) olduğunu gösterdi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turistlerin en çok tercih ettiği yolculuk türünün kısa mesafeli yolculuklar olduğunu belirtti. İstatistiklere göre kentlerin banliyölerinde yer alan parklar, kentlere yakın kırsal bölgeler ile kent parkları sırasıyla yüzde 23,8, yüzde 22,6 ve yüzde 16,8 ile yerli turistlerin en fazla ziyaret ettiği üç turistik yer oldu.

Turistler, Çin devrim tarihine ilişkin sahalar ve yurtseverlik temalı turlara da rağbet gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 400 Milyondan Fazla Yurtiçi Yolculuk Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 400 Milyondan Fazla Yurtiçi Yolculuk Yapıldı - Son Dakika
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