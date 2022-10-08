Çin, Yüksek Vasıflı Yeteneklerin Yetiştirilmesine Yönelik Çabalarını Artıracak - Son Dakika
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Çin, Yüksek Vasıflı Yeteneklerin Yetiştirilmesine Yönelik Çabalarını Artıracak

08.10.2022 10:52
Çin, Yüksek Vasıflı Yeteneklerin Yetiştirilmesine Yönelik Çabalarını Artıracak

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin temel rekabet gücünü artırmak ve istihdamı optimize etmek için yüksek vasıflı yeteneklerin yetiştirilmesine yönelik çabalarını artıracak.

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin temel rekabet gücünü artırmak ve istihdamı optimize etmek için yüksek vasıflı yeteneklerin yetiştirilmesine yönelik çabalarını artıracak.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Ofisi ve Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından yayınlanan bir kılavuza göre, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonuna kadar yüksek vasıflı yetenekler için politika desteği ve yetiştirme sistemi optimize edilecek.

Aynı zamanda kılavuzda, 2025'in sonuna kadar vasıflı yeteneklerin, istihdam edilenlerin yüzde 30'undan fazlasını ve yüksek vasıflı personelin ise vasıflıların üçte birini oluşturacağı belirtildi.

2035 yılına kadar yüksek vasıflı yeteneklerin ölçeğinin büyümeye devam edeceği kaydedilen kılavuzda, yüksek vasıflı yeteneklerin sayısı ve yapısının, temelde sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmenin gereksinimlerini karşılaması gerektiği vurgulandı.

Kılavuzda, yetiştirme sistemini optimize etmek ve politika desteğini güçlendirmek için çaba gösterilmesi çağrısı da yapıldı.

Acil ihtiyaç duyulan yüksek vasıflı yeteneklerin yetiştirilmesi için yoğun çabaların gösterilmesi ve meslek okullarına onları eğitme konusunda tam yetki verilmesi gerektiğinin altı çizilen kılavuzda ayrıca, istihdam mekanizmasının ve yetenek için mesleki standart ve değerlendirme sisteminin de optimize edilmesi gerektiği ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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