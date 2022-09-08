Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı

08.09.2022 21:21
Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan otomotiv sanayi verileri, ülkedeki binek araç pazarının, artan perakende ve toptan satışlarla Ağustos ayında güçlü bir büyüme kaydetmeye devam ettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan otomotiv sanayi verileri, ülkedeki binek araç pazarının, artan perakende ve toptan satışlarla Ağustos ayında güçlü bir büyüme kaydetmeye devam ettiğini gösterdi. Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, perakende kanallar aracılığıyla Ağustos ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artışla yaklaşık 1,87 milyon binek otomobil satıldı. Rakam, son on yılın en yüksek büyüme oranına işaret ediyor.

Binek otomobillerin toptan satışı ise geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 2,1 milyon adede ulaştı. Birlik, lojistik ve tedarik zincirindeki sürekli iyileşme sayesinde, otomobil envanterinin bol olduğunu ve bunun da otomobil pazarındaki büyümeyi etkili şekilde istikrara kavuşturduğunu belirtti. Çin Mayıs ayı sonunda, en fazla 300.000 yuan (yaklaşık 43.385 ABD doları) ve 2 litre veya daha küçük motora sahip olan binek otomobiller için araç satın alma vergisini yarıya indireceğini duyurmuştu. Vergi indirimi 1 Haziran'dan yıl sonuna kadar sürecek. Bu uygun politikanın giderek sonuç verdiğini vurgulayan birlik, bazı otomobil şirketlerinin pandemi nedeniyle uğradıkları satış kayıplarını telafi etmek amacıyla Ağustos ayında satış promosyonu çabalarını hızlandırdığını belirtti.

YORUMLAR
500
Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Ağustos'ta Arttı Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Ağustos'ta Arttı Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:04 Hayata gözlerini yuman İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'le ilgili tüm detaylar...
20:59 Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi
20:57 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından taht Prens Charles'ın oldu
20:37 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi
20:19 PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:47 BBC'nin yayını soru işaretlerine neden oldu! Kraliçe ölünce yapılıyor
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 21:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement