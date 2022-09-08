Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan otomotiv sanayi verileri, ülkedeki binek araç pazarının, artan perakende ve toptan satışlarla Ağustos ayında güçlü bir büyüme kaydetmeye devam ettiğini gösterdi. Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, perakende kanallar aracılığıyla Ağustos ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artışla yaklaşık 1,87 milyon binek otomobil satıldı. Rakam, son on yılın en yüksek büyüme oranına işaret ediyor.

Binek otomobillerin toptan satışı ise geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 2,1 milyon adede ulaştı. Birlik, lojistik ve tedarik zincirindeki sürekli iyileşme sayesinde, otomobil envanterinin bol olduğunu ve bunun da otomobil pazarındaki büyümeyi etkili şekilde istikrara kavuşturduğunu belirtti. Çin Mayıs ayı sonunda, en fazla 300.000 yuan (yaklaşık 43.385 ABD doları) ve 2 litre veya daha küçük motora sahip olan binek otomobiller için araç satın alma vergisini yarıya indireceğini duyurmuştu. Vergi indirimi 1 Haziran'dan yıl sonuna kadar sürecek. Bu uygun politikanın giderek sonuç verdiğini vurgulayan birlik, bazı otomobil şirketlerinin pandemi nedeniyle uğradıkları satış kayıplarını telafi etmek amacıyla Ağustos ayında satış promosyonu çabalarını hızlandırdığını belirtti.