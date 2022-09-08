Çin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın İkili İlişkiler Konusundaki Sözlerine Tamamen Katılıyor

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü, Çin'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Çin-Kırgızistan ilişkileri hakkındaki sözlerine tamamen katıldığını söyleyerek ülkesinin Çin-Kırgızistan ilişkilerine daha da iyi bir gelecek yaratmak için Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Caparov geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) hakkındaki anlayışından bahsederken, "Eğer bir parti özverili hedeflerle hareket ediyor ve kamu yararı ve halkının refah ve iyiliği için canla başla çalışıyorsa, bu parti her zaman halkı tarafından desteklenir" demişti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kırgızistan ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülke ilişkilerinin gelişiminden de övgüyle bahsetti. Caparov, yeşil kalkınma, inovasyon ve dijital ekonomi gibi alanlarda Çin ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti. Mao günlük basın toplantısında sorulan bir soruya cevaben, Harvard Üniversitesi'nin Çin halkı arasında yaptığı, on yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir kamuoyu yoklamasına cevap verenlerin yüzde 90'dan fazlasının ÇKP'den ve hükümetlerinden memnun olduğunu gösterdiğini söyledi. Mao, 2021 yılında, önde gelen bir halkla ilişkiler danışmanlık firması olan Edelman'ın görüştüğü Çinlilerin yüzde 91 kadarının hükümetlerine güvendiğini söylediğini, bunun son yıllarda dünya genelinde kaydedilen en yüksek oran olduğunu sözlerine ekledi.

Mao, "Bu rakamlar Cumhurbaşkanı Caparov'un gözlemini tamamen destekliyor. ÇKP, halkın ezici çoğunluğunun desteğine sahip, çünkü halkı öne ve merkeze koyuyor ve çünkü kendisini halkının mutluluğunun ve ulusunun yeniden canlanmasının peşinde koşmaya sıkı bir şekilde adamış bulunuyor" dedi. Mao, söyleşide Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un, Çin ve Kırgızistan arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğine de değindiğinin ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden övgüyle bahsettiğinin de altını çizdi. "Çin-Kırgızistan Kuşak ve Yol işbirliğinin çok sayıda önemli sonuç doğurduğunu sizinle paylaşabilirim" diyen Mao, Çin-Kırgızistan- Özbekistan otoyolu, yeni Kuzey-Güney otoyolu ve diğer bağlantı projelerinin Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasını hızlandırdığını ve bölge halkı için refah, bolluk ve mutluluk yolları haline geldiğini sözlerine ekledi.

Mao, Çin ile Kırgızistan'ın diplomatik ilişkilerinin kuruluşundan bu yana ikili ilişkilerde yeni atılımlara imza attıklarına, verimli uygulamaya dönük işbirliğinden faydalandıklarına ve geleneksel dostluklarını karşılıklı saygı, iyi komşuluk, dostluk, karşılıklı yardım ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri uyarınca daha da üst seviyelere çıkardıklarına işaret etti. Mao, "Kırgızistan'ın, Cumhurbaşkanı Caparov'un liderliğinde siyasi istikrar, ekonomik kalkınma ve toplumsal refaha sahip olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Mao, Çin'in devlet yönetimi konusunda deneyim alışverişi yapmak, işbirliği potansiyelini daha da artırmak, yeni işbirliği noktaları bulmak, ortak kalkınma yolunda el ele ileri gitmek ve Çin-Kırgızistan ilişkileri için daha da iyi bir gelecek yaratmak için Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.