Çin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın İkili İlişkiler Konusundaki Sözlerine Tamamen Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın İkili İlişkiler Konusundaki Sözlerine Tamamen Katılıyor

08.09.2022 16:30
Çin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın İkili İlişkiler Konusundaki Sözlerine Tamamen Katılıyor

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü, Çin'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Çin-Kırgızistan ilişkileri hakkındaki sözlerine tamamen katıldığını söyleyerek ülkesinin Çin-Kırgızistan ilişkilerine daha da iyi bir gelecek yaratmak...

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü, Çin'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Çin-Kırgızistan ilişkileri hakkındaki sözlerine tamamen katıldığını söyleyerek ülkesinin Çin-Kırgızistan ilişkilerine daha da iyi bir gelecek yaratmak için Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Caparov geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir röportajında, Çin Komünist Partisi (ÇKP) hakkındaki anlayışından bahsederken, "Eğer bir parti özverili hedeflerle hareket ediyor ve kamu yararı ve halkının refah ve iyiliği için canla başla çalışıyorsa, bu parti her zaman halkı tarafından desteklenir" demişti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kırgızistan ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce kurulmasından bu yana iki ülke ilişkilerinin gelişiminden de övgüyle bahsetti. Caparov, yeşil kalkınma, inovasyon ve dijital ekonomi gibi alanlarda Çin ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti. Mao günlük basın toplantısında sorulan bir soruya cevaben, Harvard Üniversitesi'nin Çin halkı arasında yaptığı, on yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir kamuoyu yoklamasına cevap verenlerin yüzde 90'dan fazlasının ÇKP'den ve hükümetlerinden memnun olduğunu gösterdiğini söyledi. Mao, 2021 yılında, önde gelen bir halkla ilişkiler danışmanlık firması olan Edelman'ın görüştüğü Çinlilerin yüzde 91 kadarının hükümetlerine güvendiğini söylediğini, bunun son yıllarda dünya genelinde kaydedilen en yüksek oran olduğunu sözlerine ekledi.

Mao, "Bu rakamlar Cumhurbaşkanı Caparov'un gözlemini tamamen destekliyor. ÇKP, halkın ezici çoğunluğunun desteğine sahip, çünkü halkı öne ve merkeze koyuyor ve çünkü kendisini halkının mutluluğunun ve ulusunun yeniden canlanmasının peşinde koşmaya sıkı bir şekilde adamış bulunuyor" dedi. Mao, söyleşide Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un, Çin ve Kırgızistan arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğine de değindiğinin ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden övgüyle bahsettiğinin de altını çizdi. "Çin-Kırgızistan Kuşak ve Yol işbirliğinin çok sayıda önemli sonuç doğurduğunu sizinle paylaşabilirim" diyen Mao, Çin-Kırgızistan- Özbekistan otoyolu, yeni Kuzey-Güney otoyolu ve diğer bağlantı projelerinin Kırgızistan'ın ekonomik kalkınmasını hızlandırdığını ve bölge halkı için refah, bolluk ve mutluluk yolları haline geldiğini sözlerine ekledi.

Mao, Çin ile Kırgızistan'ın diplomatik ilişkilerinin kuruluşundan bu yana ikili ilişkilerde yeni atılımlara imza attıklarına, verimli uygulamaya dönük işbirliğinden faydalandıklarına ve geleneksel dostluklarını karşılıklı saygı, iyi komşuluk, dostluk, karşılıklı yardım ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri uyarınca daha da üst seviyelere çıkardıklarına işaret etti. Mao, "Kırgızistan'ın, Cumhurbaşkanı Caparov'un liderliğinde siyasi istikrar, ekonomik kalkınma ve toplumsal refaha sahip olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Mao, Çin'in devlet yönetimi konusunda deneyim alışverişi yapmak, işbirliği potansiyelini daha da artırmak, yeni işbirliği noktaları bulmak, ortak kalkınma yolunda el ele ileri gitmek ve Çin-Kırgızistan ilişkileri için daha da iyi bir gelecek yaratmak için Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı Burundi'de Çin'in Desteğiyle İnşa Edilen Ruzibazi Hidroelektrik Santrali Açıldı Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor Çin'in Shimian İlçesinde Depremin Yaraları Sarılıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın İkili İlişkiler Konusundaki Sözlerine Tamamen Katılıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın İkili İlişkiler Konusundaki Sözlerine Tamamen Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement