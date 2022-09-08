Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti - Son Dakika
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Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti

08.09.2022 21:21
Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Sektör verileri, Çinli otomobil markalarının Ağustos'ta satışlardaki istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü ve yerel piyasadaki pazar paylarını artırdığını gösterdi.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Sektör verileri, Çinli otomobil markalarının Ağustos'ta satışlardaki istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü ve yerel piyasadaki pazar paylarını artırdığını gösterdi. Çin Binek Otomobil Birliği'nden yapılan açıklamada, geçen ay Çin pazarında Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 41'lik artışla toplamda 850.000 yerli araç satıldığı kaydedildi. Yerli araçlar, bir önceki seneye göre paylarını 3,8 yüzde puan artırarak Ağustos'taki toplam perakende satışların yüzde 45,8'ini oluşturdu. Çin malı araçların satışı yılın ilk sekiz ayında da toplam perakende binek otomobil satışlarının yüzde 46'sına denk geldi. Bu, geçen senenin aynı dönemine göre 6,9 yüzde puan artış anlamına geliyor. Çin Binek Otomobil Birliği, yerli otomobil markalarının yeni enerjili araç pazarında güçlü bir büyüme gösterdiğini ve BYD, Chery, Geely ile Changan gibi önde gelen şirketlerin pazar paylarının kayda değer bir artış sergilediğini belirtti.

YORUMLAR
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Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Ağustos'ta Arttı Çin'in Yeni Enerjili Araç Satışları Ağustos'ta Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çinli Otomobil Markalarının Satışları Ağustos'ta Artmaya Devam Etti - Son Dakika
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