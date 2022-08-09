Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu - Son Dakika
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Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu

09.08.2022 21:45
Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği (CSHRS) Salı günü, ABD'nin Ortadoğu ve etrafındaki bölgede işlediği, uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal eden bir dizi suçu ortaya çıkaran bir rapor yayınladı.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği (CSHRS) Salı günü, ABD'nin Ortadoğu ve etrafındaki bölgede işlediği, uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal eden bir dizi suçu ortaya çıkaran bir rapor yayınladı. CSHRS'nin "ABD Ortadoğu ve Ötesinde İnsan Haklarını Çiğneyerek Ciddi Suçlar İşliyor" başlıklı raporu, Washington'ın, savaş başlatmak, siviller üzerinde katliam yapmak ve yaşama ve hayatta kalma hakkına zarar vermek; zorunlu dönüşüm, tek taraflı yaptırımlar, insanların kalkınma, yaşama ve sağlık haklarının ciddi ihlali; "medeniyetler çatışması" yaratılması ve hapis ve işkence yapma ve din hürriyeti ve insan onuruna tecavüz etmek de dahil sistematik insan hakları ihlalleri üzerine odaklanıyor.

Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu

Yemen'in başkenti Sana'da ABD karşıtı protesto gösterisi yapan Yemenli göstericiler, 20 Mayıs 2017. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu ve etrafındaki bölgede savaş suçu, insanlığa karşı suç, keyfi gözaltı, işkence, esirlere işkence ve gelişigüzel tek taraflı yaptırım suçlarını işlediğine odaklanıyor. Rapora göre gerçekler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'da ve diğer yerlerde temel insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal ederek bölgedeki ülke ve halklarda kalıcı hasar ve tamir edilemez zararlara yol açtığını gösteriyor.

Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu

Afganistan'ın Helmand vilayetine bağlı Sangin ilçesinde ABD hava saldırıları sonucu yıkılmış bir çarşı görülüyor, 27 Şubat 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Rapor, Amerikan hegemonyasının doğası ve ABD'nin kuvvet politikasının barbarlığı, zalimliği ve zarar vericiliği tam olarak ortaya çıktığı için dünya halklarının artık Amerikan demokrasisi ve Amerikan insan haklarının iki yüzlülüğü ve aldatıcılığını daha iyi anlayacaklarının altını çizdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çinli Sivil Toplum Örgütü ABD'nin İnsan Hakları İhlallerini Ortaya Koydu - Son Dakika

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