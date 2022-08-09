Rapor: ABD Ortadoğu'daki Savaşlarda Sivil Katliamları Yaptı - Son Dakika
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Rapor: ABD Ortadoğu'daki Savaşlarda Sivil Katliamları Yaptı

09.08.2022 13:15
Rapor: ABD Ortadoğu'daki Savaşlarda Sivil Katliamları Yaptı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği'nin (CSHRS) Salı günü yayınladığı bir raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu ve etrafındaki bölgelerde sivillerin kitlesel ölümüne yol açan savaşlar başlatmak suretiyle suç işlediği belirtildi.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği'nin (CSHRS) Salı günü yayınladığı bir raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu ve etrafındaki bölgelerde sivillerin kitlesel ölümüne yol açan savaşlar başlatmak suretiyle suç işlediği belirtildi. CSHRS, "ABD Ortadoğu ve Ötesinde İnsan Haklarını Çiğneyerek Ciddi Suçlar İşliyor" başlıklı raporunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin, müttefiklerini harekete geçirip Körfez Savaşı (1990-1991), Afganistan Savaşı (2001-2021), Irak Savaşı'nı (2003-2011) başlatarak ve Libya Savaşı ile Suriye Savaşı'na katılarak "dünyada nadiren görülen bir insani felaket" yarattığını söyledi. CSHRS, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Brown Üniversitesi'nin bir raporuna dayanarak Afganistan'daki savaşta 47.000'den fazlası sivil olmak üzere 174.000'den fazla kişinin doğrudan öldüğüne işaret etti.

Rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılında Birleşmiş Milletler'i baypas edip uluslararası hukukun kuvvet kullanmayı yasaklayan temel ilkesini sudan sebeplerle ihlal ederek Irak'a saldırı anlamına gelen Irak Savaşı'nı başlattığını söyledi. Rapora göre 2003'den 2021'e kadar 209.000 kadar Iraklı sivil, savaş ve şiddetli çatışmalarda öldü ve 9,2 milyon kadar Iraklı mülteci haline geldi veya vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı verilere dayanan rapor, ABD askeri müdahalesi Suriye'de de en az 350.000 kişinin hayatını kaybetmesine, 12 milyondan fazla kişinin yerinden olmasına ve 14 milyon sivilin acil insani yardıma muhtaç hale düşmesine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı veya katıldığı savaşlarda yüzbinlerce masum sivilin öldüğüne işaret eden rapor, bu suçları işleyen kişilerin "yasadışı ve suç oluşturan hareketlerinin sorumluluğundan sıklıkla kaçtıklarına" değindi. Raporda, "ABD askeri birliklerinin ülkelerinin dışında sebepsiz yere giriştikleri sivil katliamlar şüphesiz insanlığa karşı bir suç oluşturmaktadır" denildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rapor: ABD Ortadoğu'daki Savaşlarda Sivil Katliamları Yaptı - Son Dakika

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