Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı

09.08.2022 13:05
Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın ülkenin güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki fırlatma alanına götürüldüğü duyuruldu.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın ülkenin güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki fırlatma alanına götürüldüğü duyuruldu. Ajans, laboratuvar modülünün planlandığı üzere Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda monte edilip test edileceğini kaydetti. Fırlatma alanında yer alan tesisler ve ekipmanlar iyi durumda bulunuyor. Ajans, göreve dahil olan tüm sistemlerin düzgün bir şekilde hazırlanmakta olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ajans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı - Son Dakika
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