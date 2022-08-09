Çin'in Makine Sektörü Yılın İlk Yarısında Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Makine Sektörü Yılın İlk Yarısında Gelir Artışı Kaydetti

09.08.2022 21:36
Çin'in Makine Sektörü Yılın İlk Yarısında Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Makine Endüstrisi Federasyonu'nun (CMIF) verdiği bilgiye göre, Çin'in makine endüstrisi yılın ilk yarısında gelir açısından istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Makine Endüstrisi Federasyonu'nun (CMIF) verdiği bilgiye göre, Çin'in makine endüstrisi yılın ilk yarısında gelir açısından istikrarlı bir büyüme kaydetti. CMIF verileri, sektördeki şirketlerin faaliyet gelirinin bu dönemde geçen senenin ilk yarısına kıyasla yüzde 5,44 artarak toplamda 12,95 trilyon yuana (yaklaşık 1,9 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi. Veriler, sektörün katma değerinin de bu dönemde 2021'in ilk altı ayına göre yüzde 0,7 yükseldiğini ortaya koydu. Federasyon, bu büyümeyi yılın başından bu yana uygulanan büyüme yanlısı önlemler paketine bağladı. CMIF Başkan Yardımcısı Chen Bin de makine sektörünün toplam ihracatının yıllık bazda yüzde 10,41 artmasının sektörün dayanıklılığını gösterdiği yorumunda bulundu. Chen, geleceğe bakıldığında büyüme yanlısı politikaların sağlam bir şekilde uygulanması, sektörel zincirlerin istikrara kavuşması ve işletmelerin karşılaştığı zorlukların çözülmesini sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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