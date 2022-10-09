Çin'de Yeni Tescil Edilen Yeni Enerjili Araç Sayısı Hızlı Arttı - Son Dakika
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Çin'de Yeni Tescil Edilen Yeni Enerjili Araç Sayısı Hızlı Arttı

09.10.2022 10:22
Çin'de Yeni Tescil Edilen Yeni Enerjili Araç Sayısı Hızlı Arttı

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ülkede yeni tescil edilen yeni enerjili araçların (NEV) sayısı ilk dokuz ayda geçen seneye göre yaklaşık iki katına çıktı.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ülkede yeni tescil edilen yeni enerjili araçların (NEV) sayısı ilk dokuz ayda geçen seneye göre yaklaşık iki katına çıktı.

2022 yılının Ocak- Eylül ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,48 artışla 3,71 milyon NEV tescil edildi ve NEV'ler bütün yeni otomobil tescillerinin yüzde 21,34'ünü oluşturdu.

Çin'de Eylül ayı sonu itibarıyla trafikte bulunan toplam 11,49 milyon NEV, toplam otomobil sayısının yüzde 3,65'ini oluşturdu.

Bu senenin ilk üç çeyreğinde toplam 23,92 milyon yeni sürücü belgesi verildi.

Eylül ayı itibarıyla 82 Çin şehrindeki yollarda 1 milyon otomobil eşiğine ulaşıldı. Bakanlığın açıklamasına göre, özellikle Beijing'deki otomobil sayısı 6 milyonu aştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Yeni Tescil Edilen Yeni Enerjili Araç Sayısı Hızlı Arttı - Son Dakika
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