Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak" İsimli Kitabın İngilizcesi Yayımlandı - Son Dakika
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Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak" İsimli Kitabın İngilizcesi Yayımlandı

09.10.2022 17:02
Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak" İsimli Kitabın İngilizcesi Yayımlandı

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- "Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak" adlı kitabın İngilizce baskısı, Yabancı Dil Öğretim ve Araştırma Yayınevi ile Yüksek Öğrenim Yayınevi tarafından kısa süre önce ortaklaşa yayımlandı.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- " Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak" adlı kitabın İngilizce baskısı, Yabancı Dil Öğretim ve Araştırma Yayınevi ile Yüksek Öğrenim Yayınevi tarafından kısa süre önce ortaklaşa yayımlandı.

Kitabın Temmuz 2020'de yayımlanan Çince versiyonu, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in eğitim felsefesinin kapsamlı ve derinlemesine yorumlanmasını içeriyor. Kitap bir giriş ve dokuz bölümden oluşuyor.

Kitap, Eğitim Bakanlığı himayesinde Beijing Yabancı Araştırmalar Üniversitesi tarafından çevrildi. Kitap, Xi'nin eğitimle ilgili yeni düşünce ve görüşlerini uluslararası okurlara iletmeyi ve uluslararası toplumu Çin'in eğitim sektöründeki en son gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'in Eğitim Felsefesini Anlamak' İsimli Kitabın İngilizcesi Yayımlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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