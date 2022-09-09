Xi, Beijing Normal Üniversitesi Öğrencilerinin Mektubuna Yanıt Verdi - Son Dakika
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Xi, Beijing Normal Üniversitesi Öğrencilerinin Mektubuna Yanıt Verdi

09.09.2022 10:52
Xi, Beijing Normal Üniversitesi Öğrencilerinin Mektubuna Yanıt Verdi

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü öğretmen eğitimi programına katılan Beijing Normal Üniversitesi (BNU) öğrencilerinden gelen bir mektuba yanıt verdi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü öğretmen eğitimi programına katılan Beijing Normal Üniversitesi (BNU) öğrencilerinden gelen bir mektuba yanıt verdi. Mektubunda öğrencilerden büyük beklentileri olduğunu söyleyen Xi, 120. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla üniversitesinin fakülte, öğrenci ve mezunlarını kutladı ve 10 Eylül'de kutlanacak Çin'in yaklaşan 38. Öğretmenler Günü öncesinde tüm ülkedeki öğretmenlere selamlarını gönderdi. Xi, yanıt mektubunda, "Programa katıldığınızdan bu yana geçen yıl içinde derslerinize çalışarak ve az gelişmiş bölgelerde öğretmenlik hizmetleri vererek bilginizi zenginleştirdiniz, ufkunuzu genişlettiniz ve toplumun tabanına inerek hizmet verme inancınızı sağlamlaştırdınız. Bunu öğrendiğim için çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Beijing Normal Üniversitesi'nin Çin'de öğretmen yetiştirmeye yönelik ilk kurulan modern bir yüksek öğrenim kurumu olduğunu ve ülke için çok sayıda seçkin öğretmen yetiştirdiğini kaydeden Xi, "Üniversitenin 'Öğren ki, başkalarına öğret; herkese örnek olacak şekilde hizmet etmek üzere davran' şeklindeki sloganını daha da ileri taşımanızı, zamanınızı boşa harcamadan çok çalışmanızı, ahlaki karakterinizi geliştirmenizi ve öğrencilerinize hem bilgiyi hem de faydalı bir hayat sürme yöntemini öğretme yeteneklerinizi geliştirmenizi umuyorum" dedi. Xi, "Ayrıca mezuniyetten sonra ülkenin ve halkın size en fazla ihtiyaç duyduğu yerlerde hizmet etmenizi, güçlü ideal ve inançları, ahlak duygusu, sağlam bilgi ve yardımseverliği olan nitelikli bir öğretmen olmak üzere çok çalışmanızı, böylelikle kendinizi sosyalist dava için ahlaki temel, entelektüel yetenek, fiziki güç, estetik duyarlılık ve çalışma becerilerine sahip kabiliyetli genç insanların yeni neslini yetiştirmeye adamanızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Çin, 2021'de iç ve batı bölgelerindeki az gelişmiş alanlar için seçkin öğretmenler yetiştirmeye yönelik hedefli bir program başlattı. Eğitim Bakanlığı'nın doğrudan yönetimi altındaki normal üniversiteler ve yerel yönetimlerdeki normal yüksekokullar tarafından yürütülen hedefli eğitim modu kapsamındaki programa, ya yoksulluktan yeni kurtulmuş ya da ilgili bölgelerin kara sınırlarına komşu olan 832 ilçedeki ilkokul ve ortaokullar için her yıl yaklaşık 10.000 öğretmen yetiştirme görevi verildi. Yakın zamanda programa katılan BNU öğrenci temsilcileri, Xi'ye bir mektup yazarak programa katılmalarından bu yana neler öğrendiklerini kendisiyle paylaştı ve mezun olduktan sonra toplum tabanında öğretmenlik yapma kararlılıklarını dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, Beijing Normal Üniversitesi Öğrencilerinin Mektubuna Yanıt Verdi - Son Dakika

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