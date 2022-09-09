Xi, Afrika Birliği ile Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Xi, Afrika Birliği ile Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı

09.09.2022 18:12
Xi, Afrika Birliği ile Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Cuma günü, Afrika Birliği'nin kuruluşunun ve Çin-AfB diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 20. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall Cuma günü, Afrika Birliği'nin kuruluşunun ve Çin-AfB diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 20. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajları gönderdi. Xi, Afrika Birliği'nin son 20 yılda Afrika ülkelerinin, birlik, kalkınma, yeniden canlanma ve entegrasyon yoluyla güç arama yolunda ilerlemelerine ve çok taraflılığı destekleyerek ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruyarak Kovid-19 pandemisiyle mücadelede Afrika'nın gücünü gösterme yolunda ilerlemelerine öncülük ettiğine dikkat çekti.

Çin ve Afrika'nın her zaman iyi dost, iyi ortak ve iyi kardeş olduğunu kaydeden Xi, Çin-AfB ilişkilerinin değişen uluslararası koşulların sınavından geçtiğini ve ikili işbirliğinin derinlik ve genişlikte büyüyerek, Çin-Afrika geleneksel dostluğunun ileriye taşınmasında ve yeni dönemde dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir liderlik rolü oynadığını söyledi. Xi, Çin-AfB ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, Çin-AfB diplomatik ilişkilerinin 20. yıl dönümünün yeni başlangıç noktasından yola çıkmak için Cumhurbaşkanı Sall ve AfB üyesi diğer ülkelerin liderleriyle çalışmaya, Çin-Afrika dostane işbirliği ruhunu ileriye taşımaya, 8. Çin-Afrika İşbirliği Forumu Bakanlar Konferansı'nın (FOCAC) sonuçlarını tam olarak uygulamaya, kendi temel çıkarları ve ana endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini sıkı bir şekilde desteklemeye, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ilişkilerde temsilini ve sesini artırmaya ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğunun inşasına yeni katkılarda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Sall ise Cumhurbaşkanı Xi'nin Afrika ve Çin halkı arasındaki yakın dostluğu tam olarak gösteren Afrika Birliği'nin kuruluşunun 20. yıl dönümünde sıcak bir tebrik mesajı gönderdiğini söyledi. Sall, Xi'ye içten şükranlarını dile getirdi. Sall, Afrika ve Çin arasındaki geleneksel dostluk, dayanışma ve işbirliğinin yanı sıra FOCAC çerçevesindeki dinamik ortaklığı oldukça takdir ettiğini belirtti. Sall, Afrika'nın tek-Çin ilkesini sıkı bir şekilde desteklediğini, ayrıca Afrika kıtasının yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip Çin-Afrika topluluğunu inşa etmek için dost Çin ile birlikte çalışmasına destek verdiğini yineledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, DOST Partisi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Afrika Birliği ile Diplomatik İlişkilerin 20. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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