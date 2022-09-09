Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Nedeniyle İngiltere Kralı Iıı. Charles'a Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Nedeniyle İngiltere Kralı Iıı. Charles'a Taziye Mesajı Gönderdi

09.09.2022 11:22
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Nedeniyle İngiltere Kralı Iıı. Charles'a Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere Kralı III. Charles'a bir taziye mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere Kralı III. Charles'a bir taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Xi, Çin hükümeti, Çin halkı ve şahsı adına Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti ve İngiliz kraliyet ailesi, İngiltere hükümeti ve İngiliz halkına içten başsağlığı dileklerini iletti. Xi, mesajında İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth'in büyük takdir kazandığını belirterek, Kraliçe II. Elizabeth'in Çin'i ziyaret eden ilk İngiliz hükümdarı olduğunu ve ölümünün İngiliz halkı için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Xi, Çin-İngiltere ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı ve iki ülke arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, iki ülke ve halklarının yararına ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesini teşvik etmek için bir fırsat olarak kabul ederek Kral III. Charles ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 9 Eylül, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Nedeniyle İngiltere Kralı Iıı. Charles'a Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Kraliçe Iı. Elizabeth'in Vefatı Nedeniyle İngiltere Kralı Iıı. Charles'a Taziye Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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