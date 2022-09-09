Yaklaşan Çkp Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısında Ele Alınacak Belgeler Belirlendi - Son Dakika
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Yaklaşan Çkp Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısında Ele Alınacak Belgeler Belirlendi

09.09.2022 22:22
Yaklaşan Çkp Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısında Ele Alınacak Belgeler Belirlendi

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin yedinci genel kurul toplantısında ele alınacak belgeleri belirlemek üzere Cuma günü bir toplantı düzenledi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin yedinci genel kurul toplantısında ele alınacak belgeleri belirlemek üzere Cuma günü bir toplantı düzenledi. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping başkanlığında yapılan toplantıda, 19. ÇKP Merkez Komitesi tarafından 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunulan bir rapor taslağı, ÇKP Anayasası için bir değişiklik taslağı ve 19. ÇKP Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu tarafından 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunulan bir taslak çalışma raporu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, ÇKP 19. Merkez Komitesi Siyasi Bürosu tarafından parti ve hükümet davranışlarının iyileştirilmesine ilişkin sekiz maddelik bir kararın uygulanmasına ilişkin rapor ve 19. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana gereksiz formalitelerin tatbikinin düzeltilmesi ve taban üzerindeki yüklerin azaltılması çalışmaları hakkındaki rapor gözden geçirildi.

Yaklaşan Çkp Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısında Ele Alınacak Belgeler Belirlendi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaklaşan Çkp Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısında Ele Alınacak Belgeler Belirlendi - Son Dakika

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