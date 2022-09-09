Çin Merkez Bankası'ndan Dijital Yuanın Kullanımını Daha Pratik Hale Getirme Çağrısı

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, müşterilerin dijital para birimini daha rahat kullanması için dijital yuan sistemi ile geleneksel e-ödeme araçları arasındaki bağlantılılığı kolaylaştırmaya yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Beijing'de kısa süre önce dijital finans konusunda gerçekleştirilen bir forumda konuşan Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifei, bu hedefi gerçekleştirmek adına dijital yuanın kullanımına yönelik senaryoları ve ortamı genişletmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Fan'a göre, özellikle dijital kimlikler, Bluetooth ve QR kodlar gibi alanlardaki düzenlemeler ve standartlar, çeşitli ödeme araçlarının birbirine bağlanabilirliğini geliştirmek için tekleştirilmeli. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, dijital yuanın kullanım güvenliğini kullanıcı bilgilerinin sızmasını önlemek ve veri güvenliği risklerini ortadan kaldırmak için ilgili teknolojileri iyileştirerek geliştirmenin öneminin de altını çizdi.