Çin'in Otomobil İhracatı Ağustos'ta Rekor Düzeye Ulaştı

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verileri, Çin'in motorlu taşıtlar ihracatının Ağustos'ta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 65 artarak rekor kırdığını gösterdi. CAAM'dan yapılan açıklamada, ülkenin Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 6,2'lik artışla 308.000 motorlu taşıt ihraç ettiği ve Çin'in aylık otomobil ihracatının ilk kez 300.000 adedi aştığı kaydedildi. Veriler, Ağustos'ta yaklaşık 260.000 binek aracın yurtdışına satıldığını ve bunun da yıllık yüzde 68,7 ve aylık yüzde 7,6 artış anlamına geldiğini ortaya koydu. Yeni enerjili araçlardaki hızlı büyüme, Çin'in otomobil ihracatının öne çıkan noktası oldu. Geçen ay, bir önceki seneye göre yüzde 82,3 ve Temmuz'a göre yüzde 53,6 artışla 83.000 adet yeni enerjili araç ihraç edildi. Yeni enerjili araç ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında geçen senenin aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıkarak 340.000 adete ulaştı.Veriler, Çin'in otomobil ihracatının Ocak-Ağustos döneminde 2021'in ilk sekiz ayına göre yüzde 52,8 yükselerek 1,82 milyon adede yaklaştığını gösterdi.