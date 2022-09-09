Bilim İnsanları Havadan Hidrojen Elde Etme Teknolojisi Geliştirdi - Son Dakika
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Bilim İnsanları Havadan Hidrojen Elde Etme Teknolojisi Geliştirdi

09.09.2022 13:02
Bilim İnsanları Havadan Hidrojen Elde Etme Teknolojisi Geliştirdi

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Nature Communications dergisinde yayınlanan bir araştırma, bir temiz enerji türü olan hidrojenin yenilenebilir enerjiyle çalışan elektroliz teknolojisiyle doğrudan havadan üretilebileceğini gösterdi.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Nature Communications dergisinde yayınlanan bir araştırma, bir temiz enerji türü olan hidrojenin yenilenebilir enerjiyle çalışan elektroliz teknolojisiyle doğrudan havadan üretilebileceğini gösterdi. Yeni geliştirilen teknoloji, su sıkıntısı olan bölgelerde bile suyun elektrolizi yoluyla güneş veya rüzgar enerjisini yakıta dönüştürmeyi mümkün kılıyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ganjiang İnovasyon Akademisi, Manchester Üniversitesi ve Melbourne Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı ortaklaşa yaptıkları bir çalışma sonucunda bir elektrolitik hücre prototipi geliştirdi. Yeni teknoloji, sıvı su kullanmak yerine havadaki nemi yerinde absorbe ederek elektroliz yoluyla hidrojen üretebiliyor. Araştırmada, güneş veya rüzgar enerjisiyle çalışan prototipin art arda 12 gün boyunca istikrarlı performans gösterdiği belirtildi. Araştırmada, elektrolitik hücrenin yüzde 4 nemli kuru bir ortamda çalışabildiği ve çevre üzerinde minimum etki ile sürdürülebilir bir şekilde yeşil hidrojen üretebildi, yani kurak ve yarı kurak ücra bölgelerde bu teknolojinin kullanımıyla temiz enerjiden yararlanılabileceği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Araştırma, 9 Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim İnsanları Havadan Hidrojen Elde Etme Teknolojisi Geliştirdi - Son Dakika

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