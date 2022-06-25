Beijing Borsası'nda Yedi Ayda 100 Halka Arz Yapıldı - Son Dakika
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Beijing Borsası'nda Yedi Ayda 100 Halka Arz Yapıldı

25.06.2022 16:54
Beijing Borsası'nda Yedi Ayda 100 Halka Arz Yapıldı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yeni kurulan Beijing Menkul Kıymetler Borsası (BSE), halka arz verimliliği ve sorunsuz işleyişi ile inovasyon yapan küçük işletmelere cazip geldiği için Cuma günü 100. firmanın halka arzını gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'de yeni kurulan Beijing Menkul Kıymetler Borsası (BSE), halka arz verimliliği ve sorunsuz işleyişi ile inovasyon yapan küçük işletmelere cazip geldiği için Cuma günü 100. firmanın halka arzını gerçekleştirdi. BSE'de işlemler geçen yıl 15 Kasım'da başladı. Çin'in sermaye piyasası reformunu derinleştirme çabalarının bir parçası olarak borsa, daha düşük halka arz eşikleri, çeşitli değerlendirme standartları ve daha kısa onay süresi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için daha kapsayıcı özelliklere sahip.

BSE'de işlem gören 100 firmanın yaklaşık yüzde 76'sı KOBİ, yüzde 80'den fazlası ise stratejik gelişen sektörler ve ileri imalat sektöründe bulunuyor. Söz konusu firmalar 2021'de genel olarak etkileyici bir finansal performans sergiledi. Yatırımcılar 20 Haziran'a kadar 5 milyondan fazla BSE hesabı açtı. BSE, Nasdaq tarzı bilim-teknoloji inovasyon tahtası (Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'ndaki STAR piyasası olarak da bilinir) ve Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'ndaki teknoloji ağırlıklı ChiNext piyasası ile uyumlu olarak, kayda dayalı halka arz sistemini benimsiyor. Borsaya göre, BSE'de bir projenin halka arz denetimi ve onaylanması ortalama 143 gün sürüyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing Borsası'nda Yedi Ayda 100 Halka Arz Yapıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Beijing Borsası'nda Yedi Ayda 100 Halka Arz Yapıldı - Son Dakika
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