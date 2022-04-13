Beijing'de 2025'e Kadar Şarj Noktası Sayısının 700.000'e Ulaşması Hedefleniyor - Son Dakika
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Beijing'de 2025'e Kadar Şarj Noktası Sayısının 700.000'e Ulaşması Hedefleniyor

13.04.2022 10:30
Beijing'de 2025'e Kadar Şarj Noktası Sayısının 700.000'e Ulaşması Hedefleniyor

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) — Beijing Belediyesi Kentsel Yönetim Komisyonu yetkilisi Chai Wenzhong, yerel yetkililerin önümüzdeki yıllarda şehir genelindeki yerleşim alanlarına elektrikli araç şarj noktalarının kurulumunu teşvik edeceğini söyledi. 2025 yılına kadar şehir merkezinde yaşayan elektrikli araç sahipleri 900 metre, merkez dışındakilerse 3 kilometre mesafedeki şarj noktalarına erişebilecek. Şehrin kentsel yönetim ve kalkınma planı yetkilileri […]

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) — Beijing Belediyesi Kentsel Yönetim Komisyonu yetkilisi Chai Wenzhong, yerel yetkililerin önümüzdeki yıllarda şehir genelindeki yerleşim alanlarına elektrikli araç şarj noktalarının kurulumunu teşvik edeceğini söyledi. 2025 yılına kadar şehir merkezinde yaşayan elektrikli araç sahipleri 900 metre, merkez dışındakilerse 3 kilometre mesafedeki şarj noktalarına erişebilecek. Şehrin kentsel yönetim ve kalkınma planı yetkilileri bu yılın sonuna kadar tüm yerleşim birimlerinde elektrikli bisikletler için de kamusal şarj altyapısı kurmayı planlıyor.

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Tragger, Nisan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Beijing'de 2025'e Kadar Şarj Noktası Sayısının 700.000'e Ulaşması Hedefleniyor - Son Dakika


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