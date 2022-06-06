Beijing'de Kovid-19 Sonrası Günlük Hayat

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinde bir alışveriş merkezinde akşam yemeği servisi yapan bir garson, 6 Haziran 2022. Beijing Belediyesi Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkan Yardım cısı Pang Xinghuo, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, P azartesi günü saat 15.00 itibariyle son 15 saat içinde Beijing'de y eni yerel kaynaklı Kovid-19 vakası bildirilmediğini, ayrıca Cumarte si ile Pazartesi öğleden sonra topluluk düzeyinde hiçbir enfeksiyon kaydedilmediğini belirtti. Pandemi hafiflemeye devam ederken, kent pandemiye yönelik müdahale kısıtlamalarını daha da gevşetecek ve normal yaşama istikrarlı şeki lde dönecek. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)