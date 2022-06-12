Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı

12.06.2022 19:37
Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı

BEİJİNG, 12 Haziran 2022 (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Zhongguancun bölgesinde, kısa süre önce Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle pandemiyi önleme ve kontrol altına alma çerçevesinde daha sıkı tedbirler uygulanmaya kondu.

BEİJİNG, 12 Haziran 2022 (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Zhongguancun bölgesinde, kısa süre önce Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle pandemiyi önleme ve kontrol altına alma çerçevesinde daha sıkı tedbirler uygulanmaya kondu. Topluluk düzeyindeki söz konusu tedbirler arasında ziyaretçi bilgilerinin kaydının daha sıkı tutulması, sağlık kodu izlemesi, ateş ölçümü ve negatif Kovid-19 test sonuçlarının teyidi bulunuyor.

Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı

Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinde bulunan Zhongguancun'daki bir topluluğun girişinde sağlık durumunu kaydetmek için QR kodunu tarayan bölge sakinleri, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı

Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesindeki Zhongguancun'da bir topluluğun girişinde sağlık durumuna ilişkin QR kodunu görevlilere gösteren bir bölge sakini, 12 Haziran 2022. .(Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin-Avrupa Yük Trenleri Kovid-19 Salgını Hafifledikçe Daha da Yoğun Çalışıyor Çin-Avrupa Yük Trenleri Kovid-19 Salgını Hafifledikçe Daha da Yoğun Çalışıyor
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:07 Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 19:41:24. #1.11#
SON DAKİKA: Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement