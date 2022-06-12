BEİJİNG, 12 Haziran 2022 (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Zhongguancun bölgesinde, kısa süre önce Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle pandemiyi önleme ve kontrol altına alma çerçevesinde daha sıkı tedbirler uygulanmaya kondu. Topluluk düzeyindeki söz konusu tedbirler arasında ziyaretçi bilgilerinin kaydının daha sıkı tutulması, sağlık kodu izlemesi, ateş ölçümü ve negatif Kovid-19 test sonuçlarının teyidi bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı - Son Dakika

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