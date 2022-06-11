BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinin Balizhuang Alt Bölgesi'nde nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beijing'de Nükleik Asit Testi - Son Dakika

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