Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi

Sarı-Lacivertliler'de Slaven Bilic aşkı devam ediyor. Hırvat hocanın Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olması iştah kabarttı. Ancak Çin kulübünün Bilic'i bırakmamak için türlü zorluklar çıkartıyor.

4 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Beijing Guoan, Fenerbahçe'den Bilic için 4 milyon euro talep etti. Kanarya'nın vazgeçmediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

KARİYERİNDE KUPA YOK

Bilic hocalık kariyerine Hajduk Split'te başladı. Sırasıyla Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom çalıştı, şu anda Beijing Guoan'da devam ediyor.