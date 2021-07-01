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Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi - Son Dakika

Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi

01.07.2021 14:27

Fenerbahçe'de Slaven Bilic defteri kapanmadı. Türkiye'ye kariyerli hoca getirmekte zorlanan Fenerbahçe yönetimi, Bilic'in istekli olması sebebiyle Hırvat hoca için şartları zorluyor. Beijing Guoan, Slaven Bilic için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi. Fenerbahçe'nin uzlaşma yolu aradığı belirtildi. Sarı-lacivertliler bu talebi kabul ederse Türk futbolunda ilk kez bir hoca için bonservis bedeli ödenmiş olacak.

Sarı-Lacivertliler'de Slaven Bilic aşkı devam ediyor. Hırvat hocanın Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olması iştah kabarttı. Ancak Çin kulübünün Bilic'i bırakmamak için türlü zorluklar çıkartıyor.

4 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Beijing Guoan, Fenerbahçe'den Bilic için 4 milyon euro talep etti. Kanarya'nın vazgeçmediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için F.Bahçe'den bonservis istedi

KARİYERİNDE KUPA YOK

Bilic hocalık kariyerine Hajduk Split'te başladı. Sırasıyla Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom çalıştı, şu anda Beijing Guoan'da devam ediyor.

Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi

Çin Halk Cumhuriyeti, Beijing Guoan, Slaven Bilic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi - Son Dakika Spor


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