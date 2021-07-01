Sarı-Lacivertliler'de Slaven Bilic aşkı devam ediyor. Hırvat hocanın Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olması iştah kabarttı. Ancak Çin kulübünün Bilic'i bırakmamak için türlü zorluklar çıkartıyor.
Beijing Guoan, Fenerbahçe'den Bilic için 4 milyon euro talep etti. Kanarya'nın vazgeçmediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
Bilic hocalık kariyerine Hajduk Split'te başladı. Sırasıyla Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom çalıştı, şu anda Beijing Guoan'da devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi - Son Dakika Spor