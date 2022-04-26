Beijing, Nükleik Asit Testini Daha Fazla Alana Genişletecek - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yerel yetkililer Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Beijing'in Kovid-19 riskini önleme çabaları çerçevesinde Salı gününden Cumartesi gününe kadar 11 bölgede üç tur nükleik asit testi yapılacağını açıkladı. Beijing Belediye Sözcüsü Xu Hejian, testin Xicheng, Dongcheng, Haidian, Fengtai, Shijingshan, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping, Daxing ve Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi semtlerindeki insanları kapsayacağını söyledi.

Şehir, yeni yerel vakaların bildirilmesinin ardından Pazartesi günü Chaoyang'da semt çapında yeni tur nükleik asit testi başlattı. Semtte Çarşamba ve Cuma günleri iki tur test daha yapılacak. Semtte Pazartesi akşam 20.00 itibarıyla toplam 3,69 milyondan fazla insandan örnek alındı ve bunların 526.457'sinin testi negatif çıktı. Sonuçların geri kalanı henüz belli olmadı. Xu, Beijing'in tiyatro gösterileri, spor oyunlarıyla birlikte ürün sergileri ve satış promosyonları gibi büyük kalabalıkların olduğu etkinlikleri ertelediğini ve okul sonrası eğitim kurumlarının çevrimdışı kursları ve faaliyetleriyle birlikte ev renovasyonu ve inşaat projelerini durdurduğunu belirtti.

Sözcü Xu, Beijing'de günlük ihtiyaç arzının şu anda yeterli ve istikrarlı olduğunu da sözlerine ekledi. Beijing, Pazar akşam saat 16.00 ile Pazartesi akşam saat 16.00 arasında yerel olarak bulaşan 29 onaylanmış Kovid- 19 vakası bildirdi. Beijing Belediyesi Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Pang Xinghuo, Cuma gününden bu yana toplam 70 yerel enfeksiyon kaydedildiğini söyledi.